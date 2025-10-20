Рыбакина высказалась после победы в Китае
Перед церемонией награждения 26-летняя теннисистка публично обратилась к сопернице из России Екатерине Александровой.
"Хочу поздравить Екатерину с отличной неделей и отличным сезоном. Желаю удачи в следующем сезоне. Для всех нас год был непростой, сложный график. Желаю тебе всего наилучшего в следующем сезоне", – сказала Рыбакина после матча на корте.
Elena Rybakina after beating Alexandrova to win her 10th title in Ningbo— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2025
"I want to congratulate Ekaterina for a great week and great season. I wish you good luck in the next season… It hasn’t been an easy year for all of us… Difficult schedule. I wish you all the best for the… pic.twitter.com/OFuIgpk0ZD
Для Елены Рыбакиной этот трофей стал вторым в сезоне-2025. Ранее, в мае, она одержала победу на турнире категории WTA 500 во французском Страсбурге. Поэтому она не упустила возможности обратиться к команде и преданным болельщикам.
"Спасибо моей команде за то, что всегда подталкиваете меня к совершенствованию. Особенно непростым выдался конец сезона, но без вас меня бы здесь не было. Еще раз спасибо. Надеюсь, на следующей неделе мы сможем сделать ещё один шаг", – добавила Рыбакина.
Elena Rybakina with a message to the fans after winning Ningbo:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2025
"Hello everyone. I just won my title here in Ningbo. It was an amazing week. Thank you so much for all the support. See you in Tokyo." ❤️🐠
pic.twitter.com/wRBGm75L2d
На данный момент у Елены 4505 рейтинговых очков, а у ее ближайших преследовательниц – 4449 и 4319 соответственно. Также стоит отметить, что казахстанка всего на 20 очков отстает от итальянской теннисистки Жасмин Паолини, которая располагается на шестой строчке рейтинга.
Elena Rybakina lifting her Ningbo trophy.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2025
The 10th title of her career and her 2nd of the season.
It’s raining confetti for the champ. 🎊
🏆❤️
pic.twitter.com/BN50fnc7lO
Что касается других спортсменок, то Юлия Путинцева потеряла семь позиций и опустилась на 76-е место. Зарина Диас просела на 35 пунктов и расположилась на 296-й позиции, а Жибек Куламбаева улучшила свое положение на два места, поднявшись на 336-е. Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина сохранила за собой 13-ю позицию.
