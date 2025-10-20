#АЭС в Казахстане
Спорт

Рыбакина высказалась после победы в Китае

Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 07:30 Фото: Facebook/WTA
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу на турнире категории WTA 500 в китайском Нинбо, сообщает Zakon.kz.

Перед церемонией награждения 26-летняя теннисистка публично обратилась к сопернице из России Екатерине Александровой.

"Хочу поздравить Екатерину с отличной неделей и отличным сезоном. Желаю удачи в следующем сезоне. Для всех нас год был непростой, сложный график. Желаю тебе всего наилучшего в следующем сезоне", – сказала Рыбакина после матча на корте.

Для Елены Рыбакиной этот трофей стал вторым в сезоне-2025. Ранее, в мае, она одержала победу на турнире категории WTA 500 во французском Страсбурге. Поэтому она не упустила возможности обратиться к команде и преданным болельщикам.

"Спасибо моей команде за то, что всегда подталкиваете меня к совершенствованию. Особенно непростым выдался конец сезона, но без вас меня бы здесь не было. Еще раз спасибо. Надеюсь, на следующей неделе мы сможем сделать ещё один шаг", – добавила Рыбакина.

На данный момент у Елены 4505 рейтинговых очков, а у ее ближайших преследовательниц – 4449 и 4319 соответственно. Также стоит отметить, что казахстанка всего на 20 очков отстает от итальянской теннисистки Жасмин Паолини, которая располагается на шестой строчке рейтинга.

Что касается других спортсменок, то Юлия Путинцева потеряла семь позиций и опустилась на 76-е место. Зарина Диас просела на 35 пунктов и расположилась на 296-й позиции, а Жибек Куламбаева улучшила свое положение на два места, поднявшись на 336-е. Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина сохранила за собой 13-ю позицию.

19 октября Кайрат Нуртас стал звездой футбольного матча в Астане.

Фото Алия Абди
Алия Абди
