Спорт

Рыбакиной не хватает два победных матча для поездки на Итоговый турнир

Теннис Путевка Итоговый, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 17:05 Фото: Instagram/wta
После завершения очередной игровой недели в женском профессиональном туре определилась еще одна теннисистка, которая получила путевку на Итоговый турнир. Поездку в Эр-Рияд гарантировала итальянка Жасмин Паолини, сообщает Zakon.kz.

К этому часу на турнир восьми сильнейших, который стартует 1 ноября, осталось только одно место и на него претендуют две теннисистки – Мирра Андреева (Россия) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Лидер нашей женской сборной отстает от россиянки в чемпионской гонка WTA всего лишь на 14 очков и этот пробел она хочет наверстать выступлением на "пятисотнике" в столице Японии.

Фото: Instagram/wta

На этой неделе Рыбакиной достаточно выиграть два матча на кортах Токио, чтобы обогнать Андрееву и стать восьмой участницей Итогового турнира.

В свою очередь 18-летняя россиянка свободна от всех состязаний и сможет поехать в Эр-Рияд только в случае неудачи Елены в стартовых кругах японских соревнований.

Что касаемо других участников лучшей восьмерки, то ранее уже квалифицировались Арина Соболенко, Ига Швентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз и Джессика Пегула.

Рыбакина сделала хороший шаг на поездку в Эр-Рияд, после того, как накануне стала победительницей турнира WTA 500 в китайском Нинбо.

20 октября казахстанка официально признана седьмой ракеткой планеты.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
