Анна Данилина пробилась в четвертьфинал турнира в Токио

Казахстанка выступает в парном разряде вместе с Александрой Крунич из Сербии. В 1/8 финала Крунич и Данилина одержали победу над Джулианой Олмос из Мексики и Алдилой Сутджиаджи из Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Встреча продлилась два сета и завершилась с итоговым счетом 6:1, 6:3 в пользу казахстанско-сербского дуэта. Теннисистки провели на корте 1 час и 4 минуты. За это время Анна и Александра реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В 1/4 финала казахстанке и сербке будет противостоять дуэт Николь Меликар (США)/Сюй Ифань (Китай).

Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Ухане (Китай).