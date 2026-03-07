Первая ракетка Казахстана ворвалась во второй круг американского турнира

Фото: pixabay

Казахстанка Анна Данилина в паре с сербкой Александрой Крунич стартовали с победы на парном турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

