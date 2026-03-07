Первая ракетка Казахстана ворвалась во второй круг американского турнира
Фото: pixabay
Казахстанка Анна Данилина в паре с сербкой Александрой Крунич стартовали с победы на парном турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в первом круге Данилина и Крунич встретились с дуэтом Слоан Стивенс (США) – Донна Векич (Хорватия).
Встреча шла 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3.
В следующем круге турнира казахстанско-сербский дуэт сыграет с тандемом Людмила Киченок (Украина) – Дезире Кравчик (США).
Данилина является первой ракеткой Казахстана в парных соревнованиях у женщин.
Ранее стало известно, что Юлия Путинцева вырвала победу на старте турнира в США.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript