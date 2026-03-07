#Референдум-2026
Спорт

Первая ракетка Казахстана ворвалась во второй круг американского турнира

Теннис, корт, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 07:20 Фото: pixabay
Казахстанка Анна Данилина в паре с сербкой Александрой Крунич стартовали с победы на парном турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первом круге Данилина и Крунич встретились с дуэтом Слоан Стивенс (США) – Донна Векич (Хорватия).

Встреча шла 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

В следующем круге турнира казахстанско-сербский дуэт сыграет с тандемом Людмила Киченок (Украина) – Дезире Кравчик (США).

Данилина является первой ракеткой Казахстана в парных соревнованиях у женщин.

Ранее стало известно, что Юлия Путинцева вырвала победу на старте турнира в США.

Аксинья Титова
