Рыбакина снялась с турнира в Токио: названа причина

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с полуфинала турнира WTA-500 в Токио, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Женской теннисной ассоциации (WTA), причиной отказа стали проблемы со спиной.

"Очень жаль, что я не могу играть сегодня. На этой неделе у меня были проблемы со спиной, и я не могу играть на 100%. Я разочарована, что мои фанаты не увидят меня сегодня, но надеюсь увидеть вас в следующем году", – приводит слова седьмой ракетки мира WTA.

В полуфинале казахстанская теннисистка должна была встретиться с Линдой Носковой, которая вышла в 1/2 после отказа Анны Калинской.

Несмотря на снятие, Рыбакина обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA, заняв последнее, восьмое место в рейтинге гонки и опередив россиянку Мирру Андрееву.

Ранее Рыбакина обратилась к болельщикам после выхода в Итоговый турнир WTA.