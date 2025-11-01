#Народный юрист
Спорт

Рыбакина успешно стартовала на Итоговом турнире 2025 года

Теннис Победа Анисимова, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 23:04 Фото. Instagram/LenaRybakina
1 ноября на кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия) стартовали матчи Итогового турнира WTA, в одном из которых казахстанка Елена Рыбакина сумела обыграть американку Аманду Анисимову, сообщает Zakon.kz.

Поединок стартового тура WTA Finals закончился успехом шестой ракетки мира в двух партиях со счетом 6:3, 6:1.

На свою победу над четвертым номером женского рейтинга казахстанка потратила 57 минут, при этом выполнив семь эйсов.

Следующей соперницей Рыбакиной в группе Серены Уильямс 3 ноября будет вторая ракетка планеты Ига Швёнтек (Польша).

Польская теннисистка в матче-открытия Итогового турнира легко переиграла за 1 час и 1 минуту другую американку – Мэдисон Киз (№7 WTA).

Между тем немного ранее на кортах Парижа закончил свое выступление лучший теннисист Казахстана Александр Бублик. Он в полуфинале "Мастерса" проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
