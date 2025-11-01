Рыбакина успешно стартовала на Итоговом турнире 2025 года
1 ноября на кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия) стартовали матчи Итогового турнира WTA, в одном из которых казахстанка Елена Рыбакина сумела обыграть американку Аманду Анисимову, сообщает Zakon.kz.
Поединок стартового тура WTA Finals закончился успехом шестой ракетки мира в двух партиях со счетом 6:3, 6:1.
На свою победу над четвертым номером женского рейтинга казахстанка потратила 57 минут, при этом выполнив семь эйсов.
Следующей соперницей Рыбакиной в группе Серены Уильямс 3 ноября будет вторая ракетка планеты Ига Швёнтек (Польша).
Польская теннисистка в матче-открытия Итогового турнира легко переиграла за 1 час и 1 минуту другую американку – Мэдисон Киз (№7 WTA).
Между тем немного ранее на кортах Парижа закончил свое выступление лучший теннисист Казахстана Александр Бублик. Он в полуфинале "Мастерса" проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.
