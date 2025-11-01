#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
530.47
613.75
6.56
Спорт

Чудесное путешествие Бублика по кортам Парижа завершил Оже-Альяссим

Теннис Поражение Париж, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 21:10 Фото. Instagram/atptour
1 ноября в Париже прошел первый полуфинальный поединок крупного турнира ATP 1000, где сошлись казахстанец Александр Бублик и Фелик Оже-Альяссим (Канада), сообщает Zakon.kz.

Упорная встреча завершилась в пользу канадского теннисиста, который остановил победное и сенсационное шествие первой ракетки нашей страны – 7:6(3), 6:4.

В итоге Оже-Альяссим пробился в 20-й финал в своей профессиональной карьере и теперь он разыграет титул "Мастерса" в Париже.

Для Феликса это второй финал на "тысячнике", ранее он играл на ATP 1000 в Мадриде-2024.

"Финал "Мастерса" звучит просто потрясающе, такое не играешь каждую неделю. Надеюсь, смогу пройти весь путь и выиграть титул. Здесь каждый матч тяжелый, уровень очень высокий. Всегда интересно посмотреть, как твоя игра будет смотреться против сильнейших соперников. Уверен в своей игре и знаю, на что способен против лучших игроков мира, но все равно нужно выходить на корт и это реализовывать. Сегодня я сыграл очень хорошо и доволен результатом".Феликс Оже-Альяссим

Теперь в решающем матче французских состязаний канадец встретится с победителем второго полуфинала, где сразятся Янник Синнер (Италия) и Александр Зверев (Германия).

Тем временем через полчаса на корты Эр-Рияда (Саудовская Аравия) выйдет лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина, которая сыграет первый матч на Итоговом турнире года против американки Аманды Анисимовой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Бублик стартует на "тысячнике" в Париже
14:40, 30 октября 2023
Бублик стартует на "тысячнике" в Париже
Бублик обыграл Тиафо на старте "Мастерса" в Париже
20:50, 30 октября 2023
Бублик обыграл Тиафо на старте "Мастерса" в Париже
Александр Бублик дал ответ на корте второй ракетке мира в Австрии
04:59, 25 октября 2025
Александр Бублик дал ответ на корте второй ракетке мира в Австрии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: