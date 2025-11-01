Чудесное путешествие Бублика по кортам Парижа завершил Оже-Альяссим

1 ноября в Париже прошел первый полуфинальный поединок крупного турнира ATP 1000, где сошлись казахстанец Александр Бублик и Фелик Оже-Альяссим (Канада), сообщает Zakon.kz.

Упорная встреча завершилась в пользу канадского теннисиста, который остановил победное и сенсационное шествие первой ракетки нашей страны – 7:6(3), 6:4.

В итоге Оже-Альяссим пробился в 20-й финал в своей профессиональной карьере и теперь он разыграет титул "Мастерса" в Париже.

Для Феликса это второй финал на "тысячнике", ранее он играл на ATP 1000 в Мадриде-2024.

"Финал "Мастерса" звучит просто потрясающе, такое не играешь каждую неделю. Надеюсь, смогу пройти весь путь и выиграть титул. Здесь каждый матч тяжелый, уровень очень высокий. Всегда интересно посмотреть, как твоя игра будет смотреться против сильнейших соперников. Уверен в своей игре и знаю, на что способен против лучших игроков мира, но все равно нужно выходить на корт и это реализовывать. Сегодня я сыграл очень хорошо и доволен результатом". Феликс Оже-Альяссим

Теперь в решающем матче французских состязаний канадец встретится с победителем второго полуфинала, где сразятся Янник Синнер (Италия) и Александр Зверев (Германия).

Тем временем через полчаса на корты Эр-Рияда (Саудовская Аравия) выйдет лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина, которая сыграет первый матч на Итоговом турнире года против американки Аманды Анисимовой.