Махачев и Маддалена провели битву взглядов на небоскребе в Нью-Йорке

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена (Австралия) и будущий претендент на титул Ислам Махачев (Россия) за несколько дней до личного противостояния провели стердаун в Нью‑Йорке (США), сообщает Zakon.kz.

Битва взглядов файтеров главного события UFC 322 – Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены – прошла на смотровой площадке "Эдж" (30 Hudson Yards). Это седьмое по высоте здание Нью-Йорка.

Спортсмены сразятся за пояс чемпиона полусреднего веса под утро 16 ноября. В со-главном событии предстоящего ивента в октагон зайдут две чемпионки: Валентина Шевченко (Кыргыстан) и Вэйли Чжан (Китай). Девушки оспорят титул в женском наилегчайшем весе.

Скорее всего, победитель поединка "Махачев – Маддалена" дальше уже встретится с Шавкатом Рахмоновым.

Казахстанец, который является третьим номером полусреднего дивизиона, совсем недавно оправился от травм и готовится к возвращению в клетку UFC.