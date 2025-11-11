Махачев и Маддалена провели битву взглядов на небоскребе в Нью-Йорке
Битва взглядов файтеров главного события UFC 322 – Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены – прошла на смотровой площадке "Эдж" (30 Hudson Yards). Это седьмое по высоте здание Нью-Йорка.
Our headliners met face-to-face to start off fight week 👀 @EdgeNYC— UFC (@ufc) November 11, 2025
🏆 Jack Della Maddalena vs @MAKHACHEVMMA
🏆 @BulletValentina vs @MmaWeili
[ #VeChain #UFC322 | SAT NOV 15 | 10pmET on @ESPN PPV ] pic.twitter.com/uusAmH8qQ6
Спортсмены сразятся за пояс чемпиона полусреднего веса под утро 16 ноября. В со-главном событии предстоящего ивента в октагон зайдут две чемпионки: Валентина Шевченко (Кыргыстан) и Вэйли Чжан (Китай). Девушки оспорят титул в женском наилегчайшем весе.
Скорее всего, победитель поединка "Махачев – Маддалена" дальше уже встретится с Шавкатом Рахмоновым.
Казахстанец, который является третьим номером полусреднего дивизиона, совсем недавно оправился от травм и готовится к возвращению в клетку UFC.