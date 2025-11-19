#АЭС в Казахстане
Спорт

Елена Рыбакина номинирована на звание "Игрок года”

Елену Рыбакину номинировали на звание Игрок года по версии WTA, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 07:15 Фото: j48tennis
17 ноября женская теннисная ассоциация номинировала казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину на премию WTA Player Awards 2025 в категории “Игрок года”, сообщает Zakon.kz.

В этом сезоне Рыбакина выиграла свои девятый, 10-й и 11-й титулы, включая первую победу на Итоговом турнире WTA. В Эр-Рияде казахстанка обыграла четырехкратную чемпионку турниров "Большого шлема" и первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Сейчас Рыбакина занимает пятую строчку рейтинга WTA.

По данным сайта WTA, конкуренцию в этой категории Рыбакиной составят еще пять теннисисток:

  • Арина Соболенко (WTA 1);
  • Ига Швентек (WTA 2);
  • Коко Гауфф (WTA 3);
  • Аманда Анисимова (WTA 4);
  • Мэдисон Киз (WTA 7).

Ранее теннисистка уже была номинирована в этой категории в 2023 году, а также в 2019 году на премию "Новичок года".

Победительница голосования будет оглашена 15 декабря.

Тем временем у Ангелины Лукас отменили египетский проигрыш и анонсировали дату нового боя.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Наставник Елены Рыбакиной претендует на звание "Тренер года" по версии WTA
13:23, 21 ноября 2023
Наставник Елены Рыбакиной претендует на звание "Тренер года" по версии WTA
Елена Рыбакина претендует на награду "Игрок года" от WTA
17:38, 19 ноября 2022
Елена Рыбакина претендует на награду "Игрок года" от WTA
Ига Швёнтек обошла Елену Рыбакину в борьбе за звание "Игрок 2023 года"
09:24, 12 декабря 2023
Ига Швёнтек обошла Елену Рыбакину в борьбе за звание "Игрок 2023 года"
