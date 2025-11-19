Елена Рыбакина номинирована на звание "Игрок года”
Фото: j48tennis
17 ноября женская теннисная ассоциация номинировала казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину на премию WTA Player Awards 2025 в категории “Игрок года”, сообщает Zakon.kz.
В этом сезоне Рыбакина выиграла свои девятый, 10-й и 11-й титулы, включая первую победу на Итоговом турнире WTA. В Эр-Рияде казахстанка обыграла четырехкратную чемпионку турниров "Большого шлема" и первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Сейчас Рыбакина занимает пятую строчку рейтинга WTA.
По данным сайта WTA, конкуренцию в этой категории Рыбакиной составят еще пять теннисисток:
- Арина Соболенко (WTA 1);
- Ига Швентек (WTA 2);
- Коко Гауфф (WTA 3);
- Аманда Анисимова (WTA 4);
- Мэдисон Киз (WTA 7).
Ранее теннисистка уже была номинирована в этой категории в 2023 году, а также в 2019 году на премию "Новичок года".
Победительница голосования будет оглашена 15 декабря.
Тем временем у Ангелины Лукас отменили египетский проигрыш и анонсировали дату нового боя.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript