Легендарный киприот оценил шансы Джоковича на пути к 25-му "Шлему"

Перед стартом нового теннисного сезона многих болельщиков и специалистов интересует ответ на один вопрос: сможет ли великий Новак Джокович взять свой 25-й титул "Большого шлема". И, по мнению некоторых экспертов, серб вполне может достигнуть этой цели, сообщает Zakon.kz.

Этим экспертом стал знаменитый в прошлом теннисист, экс-восьмая ракетка мира Маркос Багдатис. Самый знаменитый игрок в истории кипрского тенниса считает, что нынешний пятый номер ATP Джокович может показать еще себя на серьезном уровне.

"С каждым годом шансов, конечно, становится все меньше. Но он еще здесь, в топ-5 лучших игроков мира и по-прежнему конкурирует с ведущими теннисистами. Все зависит только от него, получает ли он все еще удовольствие от игры и способен ли играть на таком уровне. На его месте я тоже бы так поступил". Маркос Багдатис

Слава о Маркосе Багдатисе прогремела в 2006 году, когда он сенсационно добрался до финала Australian Open.

В свою очередь сербский теннисист Новак Джокович 8 ноября стал чемпионом турнира ATP в Афинах, завоевав 101-й титул в профессиональной карьере.

Поход за 25-м Гранд Слэмом у "Ноле" начнется уже скоро: в январе стартует Открытое первенство Австралии.