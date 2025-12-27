Сенсационный нокаут случился в бою "Волка" из Казахстана
Фото: Instagram/kaskyr_01
Казахстанский боец Азамат "Волк" Еспай столкнулся на ринге с Юрием Бухаровым на турнире по кулачным боям Top Dog 40 в Москве (Россия), сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, прошедший в весовой категории до 70 кг поединок не продлился всю дистанцию. Во втором раунде Бухаров сенсационно финишировал Еспая.
При этом в первом раунде Юрий дважды побывал в нокдауне.
В итоге бой между ними был признан "лучшим поединком вечера". Оба бойца получили бонус от организации.
Для "Волка" (прозвище Азамата) это поражение стало третьим в карьере при семи победах.
Ранее стало известно, что Сабырхан и Богданова стали боксерами года по версии World Boxing.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript