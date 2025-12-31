Отстрел волков и шакалов разрешат в ряде регионов Казахстана с 5 января

Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК заявил о том, что 5 января 2026 года с 10:00 будет доступно получение разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию (волк, шакал), сообщает Zakon.kz.

Процедура получения разрешений на регулирование численности животных регламентирована приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию" от 30 декабря 2020 года № 347.

"Подготовлено биологическое обоснование на определение допустимого объема изъятия волков и шакалов на 2026 год. 5 января с 10:00 будет доступно получение разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию (волк, шакал)", – заявили в комитете.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и области Улытау разрешение будет выдаваться только в случаях регистрации нападений на домашний скот.

Ранее сообщалось, что волки грызут скот и жители боятся выходить на улицу в Туркестанской области.