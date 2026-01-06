Рыбакина узнала вторую соперницу на турнире за 613 миллионов тенге
Фото: j48tennis
6 января определилась следующая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Брисбене с общим призовым фондом 1 691 602 доллара, сообщает Zakon.kz.
8 января в третьем круге турнира WTA 500 соперницей лидера женской сборной Казахстана Елены Рыбакиной станет испанская теннисистка Паула Бадоса. Она переиграла соперницу из Чехии Мари Боузкову (№46) в упорном трехсетовом матче со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.
𝐔𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐥𝛊́𝐜𝐮𝐥𝐚 ❤️🔥— Tenis España (@RFETenis) January 6, 2026
Badosa vuelve a la competición con una remontada en 2R del #WTA de Brisbane 🇦🇺 ante la checa Bouzkova por 6-7 6-4 6-2
¡Qué alegría, Paula! 👏🫂
📸 @BrisbaneTennis pic.twitter.com/vk1njrpiBZ
Турнир в Брисбене начался 4 января и продлится до 11 января.
6 января Елена Рыбакина стартовала на своем первом турнире в 2026 году с победы над китаянкой Чжан Шуай.
