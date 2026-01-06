#Казахстан в сравнении
Спорт

Рыбакина узнала вторую соперницу на турнире за 613 миллионов тенге

Рыбакина - Бадоса, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 04:14 Фото: j48tennis
6 января определилась следующая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Брисбене с общим призовым фондом 1 691 602 доллара, сообщает Zakon.kz.

8 января в третьем круге турнира WTA 500 соперницей лидера женской сборной Казахстана Елены Рыбакиной станет испанская теннисистка Паула Бадоса. Она переиграла соперницу из Чехии Мари Боузкову (№46) в упорном трехсетовом матче со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Турнир в Брисбене начался 4 января и продлится до 11 января.

6 января Елена Рыбакина стартовала на своем первом турнире в 2026 году с победы над китаянкой Чжан Шуай.

Фото Алия Абди
Алия Абди
