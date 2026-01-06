Елена Рыбакина одержала первую победу в сезоне на официальном турнире

6 января свой первый официальный матч нового сезона провела лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина. Пятая ракетка мира удачно стартовала на хардовом турнире в австралийском Брисбене, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана встречалась с китаянкой Жан Шуай (№16 WTA) и заставила немного понервничать своих болельщиков.

Обыграв соперницу в первом сете со счетом 6:3, далее Елена упустила преимущество, за счет чего китаянка сумела убежать вперед 4:1.

Однако Рыбакина быстро собралась и восстановила равновесие, а вскоре закончила матч в свою пользу за 1 час и 13 минут – 7:5.

"Был трудный матч, все-таки стартовая встреча сезона. Шуай играет очень хорошо, поэтому мне было нелегко. Она атаковала и старалась играть агрессивно. Допустила пару невынужденных и двойных ошибок. Было непросто, особенно во втором сете. Рада, что удалось переломить ход игры. Каждый розыгрыш был на фокусе и иногда помогала подача". Елена Рыбакина

Теперь за выход в 1/8 финала первая ракетка Казахстана встретится с победителем поединка между Мари Бузковой (Чехия) и Паулой Бадоса (Испания).

Фото: Instagram/brisbaneinternational

Еще одна приятная новость поступила с турнира в Брисбене. Ранее проигравшая финал квалификации данных состязаний второй номер женской сборной Казахстана Юлия Путинцева пробилась в основу вместо травмированной Каролины Плишковой из Чехии.

74-я ракетка мира оправдала надежды организаторов и в первом круге основной сетки обыграла американку Хэйли Баптисте – 6:2, 6:4.