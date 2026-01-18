Выяснилось, кто из "летающих лыжников" защитит Казахстан на Олимпиаде в Италии

Национальная сборная Казахстана по прыжкам с трамплина будет представлена на Олимпиаде в Милане и в Кортине-д'Ампеццо (6-22 февраля), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, свое участие на главном старте четырехлетия гарантировали Илья Мизерных и Данил Васильев.

Что касается третьей лицензии, то ее может получить кто-то один из этой троицы – Сергей Ткаченко, Святослав Назаренко или Сабыржан Муминов.

Окончательный состав команды на ОИ-2026 определится после 20 января.

