Спорт

Выяснилось, кто из "летающих лыжников" защитит Казахстан на Олимпиаде в Италии

Спортсмен, лыжник, прыжок, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 06:59 Фото: pexels
Национальная сборная Казахстана по прыжкам с трамплина будет представлена на Олимпиаде в Милане и в Кортине-д'Ампеццо (6-22 февраля), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, свое участие на главном старте четырехлетия гарантировали Илья Мизерных и Данил Васильев.

Что касается третьей лицензии, то ее может получить кто-то один из этой троицы – Сергей Ткаченко, Святослав Назаренко или Сабыржан Муминов.

Окончательный состав команды на ОИ-2026 определится после 20 января.

Ранее сообщалось, что казахстанка завоевала "золото" на юниорском турнире по горнолыжному спорту в Италии.

Аксинья Титова
