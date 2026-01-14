#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанка завоевала "золото" на юниорском турнире по горнолыжному спорту в Италии

Александра Скороходова стала победительницей, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 00:01 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала победительницей юниорского турнира в Поцце-ди-Фассе (Италия), сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль в гигантском слаломе.

Второе место заняла Симона Сент-Пьер (Канада). Бронзовым призером стала Ноэль Рот (США).

Ранее сообщалось, что Кубок Казахстана по лыжным гонкам в масс-старте разыграли в Щучинске.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
