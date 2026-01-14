Казахстанка завоевала "золото" на юниорском турнире по горнолыжному спорту в Италии

Представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала победительницей юниорского турнира в Поцце-ди-Фассе (Италия), сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль в гигантском слаломе.

Второе место заняла Симона Сент-Пьер (Канада). Бронзовым призером стала Ноэль Рот (США).

