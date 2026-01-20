Казахстанские юноши сыграют в хоккей с российскими и белорусскими спортсменками

Фото: pexels

Со 2 по 5 февраля в Астане состоится международный турнир Eurasia Jastar Cup. Соперниками юношеской команды Казахстана станут сборная Беларуси до 18 лет, сборная России до 16 лет, а также женская сборная России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба КФХ, этот турнир станет одним из этапов подготовки наших юношей к чемпионату мира. Все матчи пройдут в блоке Б "Барыс Арены". Расписание матчей Eurasia Jastar Cup (по казахстанскому времени): 2 февраля 2026: 15:00 – Россия U16 – Россия жен.

19:00 – Казахстан U18 – Беларусь U18 3 февраля 2026: 15:00 – Беларусь U18 – Россия U16

19:00 – Казахстан U18 – Россия жен. 4 февраля 2026, Турнир 3х3: 13:00 – Казахстан U18 – Россия жен.

13:50 – Россия U16 – Беларусь U18

14:40 – матч за 3-е место

15:30 – финал 5 февраля 2026: 15:00 – Беларусь U18 – Россия жен.

19:00 – Казахстан U18 – Россия U16. Ранее сообщалось, что после серии неудач "Барыс" сенсационно обыграл ЦСКА.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: