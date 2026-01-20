#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанские юноши сыграют в хоккей с российскими и белорусскими спортсменками

Клюшки, лед, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 08:55 Фото: pexels
Со 2 по 5 февраля в Астане состоится международный турнир Eurasia Jastar Cup. Соперниками юношеской команды Казахстана станут сборная Беларуси до 18 лет, сборная России до 16 лет, а также женская сборная России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба КФХ, этот турнир станет одним из этапов подготовки наших юношей к чемпионату мира. Все матчи пройдут в блоке Б "Барыс Арены".

Расписание матчей Eurasia Jastar Cup (по казахстанскому времени):

2 февраля 2026:

  • 15:00 – Россия U16 – Россия жен.
  • 19:00 – Казахстан U18 – Беларусь U18

3 февраля 2026:

  • 15:00 – Беларусь U18 – Россия U16
  • 19:00 – Казахстан U18 – Россия жен.

4 февраля 2026, Турнир 3х3:

  • 13:00 – Казахстан U18 – Россия жен.
  • 13:50 – Россия U16 – Беларусь U18
  • 14:40 – матч за 3-е место
  • 15:30 – финал

5 февраля 2026:

  • 15:00 – Беларусь U18 – Россия жен.
  • 19:00 – Казахстан U18 – Россия U16.

Ранее сообщалось, что после серии неудач "Барыс" сенсационно обыграл ЦСКА.

