Казахстанские юноши сыграют в хоккей с российскими и белорусскими спортсменками
Со 2 по 5 февраля в Астане состоится международный турнир Eurasia Jastar Cup. Соперниками юношеской команды Казахстана станут сборная Беларуси до 18 лет, сборная России до 16 лет, а также женская сборная России, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба КФХ, этот турнир станет одним из этапов подготовки наших юношей к чемпионату мира. Все матчи пройдут в блоке Б "Барыс Арены".
Расписание матчей Eurasia Jastar Cup (по казахстанскому времени):
2 февраля 2026:
- 15:00 – Россия U16 – Россия жен.
- 19:00 – Казахстан U18 – Беларусь U18
3 февраля 2026:
- 15:00 – Беларусь U18 – Россия U16
- 19:00 – Казахстан U18 – Россия жен.
4 февраля 2026, Турнир 3х3:
- 13:00 – Казахстан U18 – Россия жен.
- 13:50 – Россия U16 – Беларусь U18
- 14:40 – матч за 3-е место
- 15:30 – финал
5 февраля 2026:
- 15:00 – Беларусь U18 – Россия жен.
- 19:00 – Казахстан U18 – Россия U16.
