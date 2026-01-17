После серии неудач "Барыс" сенсационно обыграл ЦСКА

Астанинский "Барыс" победил московский ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2025/2026, сообщает Zakon.kz.

Произошло это на домашней арене в Астане. У хозяев шайбы забросили американские нападающие Тайс Томпсон (13:00, первый период, в равенстве) и Майк Веччионе (13:24 – в большинстве, 19:23 – в пустые ворота, третий период), а у гостей отличился российский форвард Максим Соркин (16:37, третий период, в равенстве). Итог – 3:1.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – ЦСКА (Москва, Россия) – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1):

1:0 – 13:00 Томпсон (Морелли). В равенстве

2:0 – 53:24 Веккьоне (Уолш, Морелли). В большинстве

2:1 – 56:37 Соркин (Полтапов, Карнаухов). В равенстве, в экстра-полевым игроком

3:1 – 59:23 Веккьоне (Шил). В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Шил – Самонов

Штраф: 6:8 (4:0, 0:4, 2:4).

Следующая игра "Барыса" состоится 20 января на выезде. Соперник – тольяттинская "Лада".

Ранее сообщалось, что "Барыс" потерпел пять поражений подряд в чемпионате КХЛ.