После серии неудач "Барыс" сенсационно обыграл ЦСКА
Астанинский "Барыс" победил московский ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2025/2026, сообщает Zakon.kz.
Произошло это на домашней арене в Астане. У хозяев шайбы забросили американские нападающие Тайс Томпсон (13:00, первый период, в равенстве) и Майк Веччионе (13:24 – в большинстве, 19:23 – в пустые ворота, третий период), а у гостей отличился российский форвард Максим Соркин (16:37, третий период, в равенстве). Итог – 3:1.
"Барыс" (Астана, Казахстан) – ЦСКА (Москва, Россия) – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1):
- 1:0 – 13:00 Томпсон (Морелли). В равенстве
- 2:0 – 53:24 Веккьоне (Уолш, Морелли). В большинстве
- 2:1 – 56:37 Соркин (Полтапов, Карнаухов). В равенстве, в экстра-полевым игроком
- 3:1 – 59:23 Веккьоне (Шил). В равенстве, в пустые ворота
Вратари: Шил – Самонов
Штраф: 6:8 (4:0, 0:4, 2:4).
Следующая игра "Барыса" состоится 20 января на выезде. Соперник – тольяттинская "Лада".
Ранее сообщалось, что "Барыс" потерпел пять поражений подряд в чемпионате КХЛ.
