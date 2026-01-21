Соревнование мужчин-карликов и женщин-бодибилдеров вызвало споры в соцсетях
Причиной ожесточенных споров стало видео, которое 18 января выложил блогер Джесси Джеймс Уэст. В нем участники соперничали:
- в приседе со штангой;
- в становой тяге;
- в перетягивании каната;
- в борьбе;
- челночном беге с соперником на спине.
В итоге победу одержали мужчины-карлики. А в соцсетях стали спорить о гендерном равенстве.
"Мужчины-карлики легко их разгромили. Женщины были очень эгоистичны, серьезны и конкурентоспособны, в то время как мужчины просто развлекались. Почему гендерное равенство навязывается, когда разница в способностях довольно очевидна?" – задался вопросом пользователь Х.
YouTuber Jesse James West held a competition to see who’s stronger between tall, strong bodybuilder women and strong dwarf men.— ︎ ︎venom (@venom1s) January 19, 2026
> Dwarf men easily crushed them
> Women were very egoistic, serious, and competitive
> While men were just having fun
Why is gender equality forced… pic.twitter.com/MXiOqXaDid
В соцсетях также обратили внимание на то, что все мнимые доводы по гендерному равенству зашли так далеко, что некоторые женщины считают себя физически равными мужчинам.
"Это просто глупо. Слава Богу, мужчины и женщины разные и принимают эти различия", – подчеркнул другой комментатор.
Сам же YouTube-блогер предупредил, что видео создано в образовательных и документальных целях, а также под наблюдением специалистов по безопасности.
Недавно самая сильнейшая теннисистка планеты стала рекламным лицом авиакомпании Emirates.