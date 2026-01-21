Соревнование мужчин-карликов и женщин-бодибилдеров вызвало споры в соцсетях

На днях спортивное противостояние мужчин-карликов против женщин-бодибилдеров вызвало в социальных сетях споры именно о гендерном равенстве, сообщает Zakon.kz.

Причиной ожесточенных споров стало видео, которое 18 января выложил блогер Джесси Джеймс Уэст. В нем участники соперничали:

в приседе со штангой;

в становой тяге;

в перетягивании каната;

в борьбе;

челночном беге с соперником на спине.

В итоге победу одержали мужчины-карлики. А в соцсетях стали спорить о гендерном равенстве.

"Мужчины-карлики легко их разгромили. Женщины были очень эгоистичны, серьезны и конкурентоспособны, в то время как мужчины просто развлекались. Почему гендерное равенство навязывается, когда разница в способностях довольно очевидна?" – задался вопросом пользователь Х.

YouTuber Jesse James West held a competition to see who’s stronger between tall, strong bodybuilder women and strong dwarf men.



> Dwarf men easily crushed them

> Women were very egoistic, serious, and competitive

> While men were just having fun



Why is gender equality forced… pic.twitter.com/MXiOqXaDid — ︎ ︎venom (@venom1s) January 19, 2026

В соцсетях также обратили внимание на то, что все мнимые доводы по гендерному равенству зашли так далеко, что некоторые женщины считают себя физически равными мужчинам.

"Это просто глупо. Слава Богу, мужчины и женщины разные и принимают эти различия", – подчеркнул другой комментатор.

Сам же YouTube-блогер предупредил, что видео создано в образовательных и документальных целях, а также под наблюдением специалистов по безопасности.

