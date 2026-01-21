#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
507.05
594.82
6.51
Спорт

Соревнование мужчин-карликов и женщин-бодибилдеров вызвало споры в соцсетях

Женщины-бодибилдеры, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 07:15 Фото: pixabay
На днях спортивное противостояние мужчин-карликов против женщин-бодибилдеров вызвало в социальных сетях споры именно о гендерном равенстве, сообщает Zakon.kz.

Причиной ожесточенных споров стало видео, которое 18 января выложил блогер Джесси Джеймс Уэст. В нем участники соперничали:

  • в приседе со штангой;
  • в становой тяге;
  • в перетягивании каната;
  • в борьбе;
  • челночном беге с соперником на спине.

В итоге победу одержали мужчины-карлики. А в соцсетях стали спорить о гендерном равенстве.

"Мужчины-карлики легко их разгромили. Женщины были очень эгоистичны, серьезны и конкурентоспособны, в то время как мужчины просто развлекались. Почему гендерное равенство навязывается, когда разница в способностях довольно очевидна?" – задался вопросом пользователь Х.

В соцсетях также обратили внимание на то, что все мнимые доводы по гендерному равенству зашли так далеко, что некоторые женщины считают себя физически равными мужчинам.

"Это просто глупо. Слава Богу, мужчины и женщины разные и принимают эти различия", – подчеркнул другой комментатор.

Сам же YouTube-блогер предупредил, что видео создано в образовательных и документальных целях, а также под наблюдением специалистов по безопасности.

Недавно самая сильнейшая теннисистка планеты стала рекламным лицом авиакомпании Emirates.

Алия Абди
Алия Абди
