Мир

Танцовщица на узбекском рынке вызвала горячие споры в Сети

Танцы на рынке в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 07:33 Фото: pixabay
В социальных сетях вокруг танцующей девушки на базаре "Чорсу" в Ташкенте разгорелись нешуточные споры, сообщает Zakon.kz.

Одних очевидцев "шоу" и пользователей соцсетей смутил образ танцовщицы. В частности, они обвинили ее в нарушении традиционных ценностей, указав на наряд, сшитый из ткани в узбекском национальном стиле. Кроме того, их шокировала "травмоопасная" обувь.

У других же вызвал недоумение стиль танца. Хотя он, скорее, больше походил на гимнастический трюк.

Но большая часть зрителей все же похвалила незнакомку за "креативный перформанс". Они уверены, что такие проявления творчества могут повлиять на развитие туризма.

Другая незнакомка исполнила танец на шесте на турецком флагштоке в популярном туристическом месте Каппадокия. Теперь ей за это грозит тюремный срок.

Алия Абди
Алия Абди
