Герой финала Межконтинентального Кубка Сафонов возвращается в строй ПСЖ
Фото: Instagram/motya_39
Известный российский вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов планирует вернуться к тренировкам в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.
По сведениям Sport 24, голкипер сборной России и ПСЖ почти прошел полный курс восстановления после перелома руки в финале Межконтинентального Кубка. Последнее обследование руки дало положительный результат.
Как известно, 26-летний Матвей Сафонов получил травму 17 декабря во время серии пенальти в решающем матче турнира против бразильского "Фламенго".
Тогда страж ворот "парижан" отразил четыре удара подряд и принес победу своим коллегам, а с ней – и главный титул.
Спустя несколько часов после того знаменательного матча медики обнаружили, что у Матвея сломана рука.
Те фантастические сейвы сделали Сафонова героем в один миг, плюс к этому, он стал рекордсменом FIFA.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript