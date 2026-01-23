#Казахстан в сравнении
Спорт

Герой финала Межконтинентального Кубка Сафонов возвращается в строй ПСЖ

Футбол Восстановление Вратаря, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 14:09 Фото: Instagram/motya_39
Известный российский вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов планирует вернуться к тренировкам в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Sport 24, голкипер сборной России и ПСЖ почти прошел полный курс восстановления после перелома руки в финале Межконтинентального Кубка. Последнее обследование руки дало положительный результат.

Как известно, 26-летний Матвей Сафонов получил травму 17 декабря во время серии пенальти в решающем матче турнира против бразильского "Фламенго".

Тогда страж ворот "парижан" отразил четыре удара подряд и принес победу своим коллегам, а с ней – и главный титул.

Спустя несколько часов после того знаменательного матча медики обнаружили, что у Матвея сломана рука.

Те фантастические сейвы сделали Сафонова героем в один миг, плюс к этому, он стал рекордсменом FIFA.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
