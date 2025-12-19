#Казахстан в сравнении
Спорт

Герой финала Межконтинентального кубка Матвей Сафонов сломал руку

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 18:46 Фото: Instagram/rfsruofficial
Новая звезда французского футбольного клуба ПСЖ, российский голкипер Матвей Сафонов сломал руку. Он недавно прославился отраженными четырьмя пенальти в матче против бразильского "Фламенго" и выиграл шестой титул 2025 года для своей команды, сообщает Zakon.kz.

Информацию о повреждении руки у Сафонова 19 декабря распространила пресс-служба "парижан". Скорее всего, он сможет вернуться на поле уже в начале января 2026 года.

"Матвей Сафонов получил перелом левой руки во время матча против "Фламенго". Его состояние здоровья будет оценено повторно через три-четыре недели".Заявление ФК ПСЖ

В финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти) Матвей Сафонов отразил четыре послематчевых 11-метровых удара.

Его устойчивая игра позволила ПСЖ завоевать шестой трофей в этом календарном году.

А сам он был признан новым рекордсменом FIFA. Россиянин стал первым вратарем мира, который отбил четыре пенальти в официальных матчах.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
