Спорт

Рыбакина собирается посетить магазины Мельбурна перед битвой с Соболенко

Теннис Финал Австралия, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 17:58 Фото: Instagram/australianopen
29 января лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина отыграла сверхнапряженный полуфинал против американки Джессики Пегулы, итогом которого стала победа пятой ракетки и карьерный ее второй финал на Australian Open, сообщает Zakon.kz.

Интересный поединок держал в напряжении не только самих спортсменок, но и миллионы телезрителей по всему миру.

Сразу после матча Елена Рыбакина высказалась о нервной концовке, где она могла и уступить.

"Да, сложный матч получился, во второй партии немного упустила преимущество, но и Джесс хорошо прибавила. Но я счастлива, что так все закончилось, теперь немного расслаблюсь, небольшая тренировка и, скорее всего, пойду шопинговать. Что касается встречи с Ариной, то мы с ней играли здесь в финале два года назад. Постараюсь показать свой лучший теннис в поединке с ней". Елена Рыбакина

Таким образом, Елена Рыбакина во второй раз за карьеру оспорит титул чемпионки Australian Open, где ей будет противостоять первая ракетка мира Арина Соболенко. Этот матч пройдет 31 января.

Стоит подчеркнуть, что в финале данного турнира в 2023 году играли именно эти теннисистки. Тогда выиграла представительница Беларуси.

Победительница турнира заработает 2 793 365 долларов (1 404 056 983 тенге) и получит 2000 рейтинговых очков в свою копилку.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
