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Елена Рыбакина: На тренировках мне было очень тяжело из-за ветра

Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями перед стартом Итогового турнира WTA в Канкуне Фото: wtatennis
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями перед стартом Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика). В первом матче четвертая ракетка мира сыграет с американкой Джессикой Пегулой, занимающей пятую строчку в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская теннисистка призналась, что у участниц WTA Finals не было возможности тренироваться на игровом корте. Ранее в СМИ появилась информация, что стадион еще не готов к проведению соревнований. На площадке все еще ведутся ремонтные работы, в частности, по установке трибун.

"Меня удивило то, что у нас не было возможности тренироваться на игровом корте. Я смогу это сделать только вечером, а завтра у меня уже матч, так что я немного расстроена. Мы постараемся показать хороший теннис, но учитывая, насколько тут ветрено, будет непросто. На тренировках мне было очень тяжело из-за ветра. Условия для всех одинаковые, но встает вопрос, насколько хорошо ты сможешь в них играть. Конечно, я не откажусь от своего тенниса, буду действовать агрессивно, подача – мое оружие, так что постараюсь адаптироваться к условиям. В целом, в Мексике очень хорошо. Мы будем стараться", – отметила Рыбакина.

Итоговый турнир WTA начнется в ночь с воскресенья, 29 октября, на понедельник, 30 октября, и продлится до 5 ноября. Призовой фонд соревнований в мексиканском городе Канкун составит $9 млн. В стартовом матче Елена Рыбакина сыграет с Джессикой Пегулой, игра ориентировочно начнется в 4 часа утра по времени Астаны.

Ранее состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, по итогам которой определились соперницы казахстанской теннисистки. 

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