#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Спорт

У Нурланулы забрали второй шанс выйти в финал "Больших шлемов"

Теннис Финал Австралия, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:52 Фото: ktf.kz
Предпоследний игровой день Открытого чемпионата чемпионата Австралии по теннису пока складывается неудачно для представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Вслед за Анной Данилиной корты Мельбурна огорченным покидает наш молодой талант Зангар Нурланулы.

17-летний теннисист проиграл свой полуфинал юниорского одиночного разряда Australian Open-2026, уступив американцу Китону Хансу, четвертому сеяному этих соревнований.

Встреча завершилась за 1 час и 17 минут в пользу представителя США – 6:3, 6:2.

Таким образом Зангар не сумел во второй раз в карьере пробиться в решающую стадию юниорских Гранд слэмов.

Ранее его туда не пустил болгарин Иван Иванов, в рамках полуфинала US Open-2025.

Но не стоит забывать, что какой фантастически матч Зангар вытащил накануне и сегодня сумел дать бой четвертой ракетке мира.

Теперь ждем выхода на корты Мельбурна нашей Елены Рыбакиной в сражении с Ариной Соболенко (начало в 13:30).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
17-летний Нурланулы пробился в четвертьфинал юниорского AusOpen-2026
08:28, 28 января 2026
17-летний Нурланулы пробился в четвертьфинал юниорского AusOpen-2026
Рыбакина во второй раз вышла в финал AusOpen и снова станет третьей ракеткой
17:08, 29 января 2026
Рыбакина во второй раз вышла в финал AusOpen и снова станет третьей ракеткой
Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала Australian Open-2026
16:33, 24 января 2026
Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала Australian Open-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сербский полузащитник покинул "Кайрат"
09:29, Сегодня
Сербский полузащитник покинул "Кайрат"
В двух сетах завершился полуфинальный матч казахстанца на Australian Open-2026
08:44, Сегодня
В двух сетах завершился полуфинальный матч казахстанца на Australian Open-2026
Вторая попытка Анны Данилиной взять финал Australian Open потерпела крах
08:03, Сегодня
Вторая попытка Анны Данилиной взять финал Australian Open потерпела крах
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче североамериканской лиги
07:41, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче североамериканской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: