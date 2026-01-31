У Нурланулы забрали второй шанс выйти в финал "Больших шлемов"

Предпоследний игровой день Открытого чемпионата чемпионата Австралии по теннису пока складывается неудачно для представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Вслед за Анной Данилиной корты Мельбурна огорченным покидает наш молодой талант Зангар Нурланулы.

17-летний теннисист проиграл свой полуфинал юниорского одиночного разряда Australian Open-2026, уступив американцу Китону Хансу, четвертому сеяному этих соревнований.

Встреча завершилась за 1 час и 17 минут в пользу представителя США – 6:3, 6:2.

Таким образом Зангар не сумел во второй раз в карьере пробиться в решающую стадию юниорских Гранд слэмов.

Ранее его туда не пустил болгарин Иван Иванов, в рамках полуфинала US Open-2025.

Но не стоит забывать, что какой фантастически матч Зангар вытащил накануне и сегодня сумел дать бой четвертой ракетке мира.

Теперь ждем выхода на корты Мельбурна нашей Елены Рыбакиной в сражении с Ариной Соболенко (начало в 13:30).