У Нурланулы забрали второй шанс выйти в финал "Больших шлемов"
Вслед за Анной Данилиной корты Мельбурна огорченным покидает наш молодой талант Зангар Нурланулы.
17-летний теннисист проиграл свой полуфинал юниорского одиночного разряда Australian Open-2026, уступив американцу Китону Хансу, четвертому сеяному этих соревнований.
Встреча завершилась за 1 час и 17 минут в пользу представителя США – 6:3, 6:2.
Таким образом Зангар не сумел во второй раз в карьере пробиться в решающую стадию юниорских Гранд слэмов.
Ранее его туда не пустил болгарин Иван Иванов, в рамках полуфинала US Open-2025.
Но не стоит забывать, что какой фантастически матч Зангар вытащил накануне и сегодня сумел дать бой четвертой ракетке мира.
Теперь ждем выхода на корты Мельбурна нашей Елены Рыбакиной в сражении с Ариной Соболенко (начало в 13:30).