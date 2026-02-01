Карлос Алькарас впервые стал победителем чемпионата Австралии по теннису

Испанский теннисист и первая ракетка мира Карлос Алькарас в дебютный раз за свою профессиональную карьеру выиграл Открытый чемпионат Австралии, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче первого Гранд Слэма сезона в Мельбурне Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Поединок продлился 3 часа и 2 минуты. За это время испанец девять раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из 16.

В свою очередь в активе Джоковича набралось четыре эйса и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Таким образом, Алькарас впервые в карьере выиграл Australian Open и собрал так называемый "карьерный шлем" в 22 года, установив рекорд.

До этого он по два раза становился чемпионом "Ролан Гаррос", "Уимблдона" и US Open. Теперь в его копилке 25 титулов на уровне ATP в одиночном разряде.

Нынешний турнир накануне стал историческим и для Казахстана, а именно для Еленой Рыбакиной, которая также впервые в карьере выиграла чемпионат Австралии.