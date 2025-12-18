Карлос Алькарас расстался с тренером

Шестикратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас объявил о завершении сотрудничества с тренером Хуан-Карлосом Ферреро, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в своих соцсетях 17 декабря.

"Мне очень трудно писать это. После более чем семи лет совместной работы мы с Хуаном решили закончить наше сотрудничество. Спасибо, что воплотил мои детские мечты в реальность. Мы начали этот путь, когда я был ребенком, и все время он был рядом со мной, на корте и за его пределами", – начал свой развернутый пост Алькарас.

Со слов теннисиста, им удалось добраться до вершины, но сейчас Алькарас чувствует, что их дорогам суждено разойтись именно таким образом, когда он находится на месте, ради которого начинали этот путь.

"Я очень ценю нашу совместную работу. Теперь наступили времена перемен для нас обоих, новых приключений и новых проектов. Но я уверен, что мы отдадим все возможное ради новых достижений, как всегда делали это вместе. Желаю тебе всего наилучшего от всего сердца во всем. Я остаюсь спокоен, зная, что мы дали друг другу все, что можно. Спасибо за все, Хуан!" – написал Алькарас.

Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador.



Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante… pic.twitter.com/D4GSxYsZUY — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) December 17, 2025

В сезоне-2025 Карлос выиграл:

два турнира "Большого шлема" – "Ролан Гаррос" и US Open;

три "Мастерса" (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати);

три "пятисотника".

В межсезонье он провел выставочный матч в Майами (США) с бразильцем Жоао Фонсекой и одержал победу в трех сетах.

Также он стал автором лучшего удара и матча 2025 года.