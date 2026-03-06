#Референдум-2026
Спорт

Сборная Казахстана отметилась одной медалью первого дня Гран-при в Австрии

Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по дзюдо отметилась одной медалью в первый день турнира серии Гран-при в Линце (Австрия). В схватках за бронзовые медали соревнований приняли участие четыре представителя сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Однако подняться на подиум удалось только одному дзюдоисту.

Абиба Абужакынова (до 48 кг) уступила Амбер Герсьес (Нидерланды). 

У мужчин в весе до 60 кг в казахстанском дерби Шерзод Давлатов оказался сильнее сокомандника Амана Бакытжана.

Гусман Кыргызабев в схватке за третье место потерпел поражение от Адриана Чинарро Нието (Испания).

Ранее сообщалось, что казахстанские дзюдоисты в шаге от медалей Гран-при в Австрии.

Елена Беляева
Елена Беляева
