Сборная Казахстана отметилась одной медалью первого дня Гран-при в Австрии

Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по дзюдо отметилась одной медалью в первый день турнира серии Гран-при в Линце (Австрия). В схватках за бронзовые медали соревнований приняли участие четыре представителя сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Однако подняться на подиум удалось только одному дзюдоисту. Абиба Абужакынова (до 48 кг) уступила Амбер Герсьес (Нидерланды). У мужчин в весе до 60 кг в казахстанском дерби Шерзод Давлатов оказался сильнее сокомандника Амана Бакытжана. Гусман Кыргызабев в схватке за третье место потерпел поражение от Адриана Чинарро Нието (Испания). Ранее сообщалось, что казахстанские дзюдоисты в шаге от медалей Гран-при в Австрии.

