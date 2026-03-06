Казахстанские дзюдоисты в шаге от медалей Гран-при в Австрии

В австрийском городе Линц стартовал турнир по дзюдо серии Гран-при. В первый соревновательный день четыре представителя Казахстана пробились в финальный блок, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 60 кг Шерзод Давлатов в полуфинале уступил Дильшоту Халматову из Украины и получил шанс побороться за бронзовую медаль. В схватке за третье место он встретится с другим казахстанским дзюдоистом – Аманом Бакытжаном.

У мужчин в весе до 66 кг Гусман Кыргызбаев в полуфинале проиграл бразильцу Рональду Лиме. В схватке за "бронзу" казахстанец поборется с испанцем Адрианом Чинарро.

В весовой категории до 48 кг Абиба Абужакынова в четвертьфинале уступила Вере Вандель (Нидерланды). В утешительной схватке казахстанка оказалась сильнее Мэри Ди Варгас (Чили). "Бронзу" турнира она оспорит с Амбер Герсьес (Нидерланды).

