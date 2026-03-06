#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.85
571.78
6.25
Спорт

Казахстанские дзюдоисты в шаге от медалей Гран-при в Австрии

казахстанские дзюдоисты в шаге от медалей в Австрии, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 20:27 Фото: olympic.kz
В австрийском городе Линц стартовал турнир по дзюдо серии Гран-при. В первый соревновательный день четыре представителя Казахстана пробились в финальный блок, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 60 кг Шерзод Давлатов в полуфинале уступил Дильшоту Халматову из Украины и получил шанс побороться за бронзовую медаль. В схватке за третье место он встретится с другим казахстанским дзюдоистом – Аманом Бакытжаном.

У мужчин в весе до 66 кг Гусман Кыргызбаев в полуфинале проиграл бразильцу Рональду Лиме. В схватке за "бронзу" казахстанец поборется с испанцем Адрианом Чинарро.

В весовой категории до 48 кг Абиба Абужакынова в четвертьфинале уступила Вере Вандель (Нидерланды). В утешительной схватке казахстанка оказалась сильнее Мэри Ди Варгас (Чили). "Бронзу" турнира она оспорит с Амбер Герсьес (Нидерланды).

Ранее топовый борец из Казахстана ворвался в финал турнира по борьбе в Албании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Еще одну золотую медаль Гран-при в Хорватии завоевал казахстанский дзюдоист
22:08, 13 сентября 2024
Еще одну золотую медаль Гран-при в Хорватии завоевал казахстанский дзюдоист
Казахстанские пара дзюдоисты завоевали две "бронзы" на турецком Гран-при
10:03, 02 апреля 2024
Казахстанские пара дзюдоисты завоевали две "бронзы" на турецком Гран-при
Казахстан отправляет своих чемпионов на мировую арену дзюдо в Австрию
23:16, 04 марта 2026
Казахстан отправляет своих чемпионов на мировую арену дзюдо в Австрию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абиба Абужакынова проиграла схватку за медаль топ-турнира в Австрии
21:17, Сегодня
Абиба Абужакынова проиграла схватку за медаль топ-турнира в Австрии
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
21:01, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Стал известен состав "Атырау" на сезон-2026
20:36, Сегодня
Стал известен состав "Атырау" на сезон-2026
Топовый боец отказался называть Махачева и Хабиба "опасными ублюдками UFC"
20:07, Сегодня
Топовый боец отказался называть Махачева и Хабиба "опасными ублюдками UFC"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: