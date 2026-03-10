Соболенко определила свою судьбу в четвертьфинале американского турнира

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко успешно продолжила выступление на турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертом круге одиночного разряда Арина обыграла в двух сетах экс-первую ракетку мира Наоми Осаку из Японии (ныне 16-я в мировом рейтинге) – 6:2, 6:4.

Матч шел час и 20 минут. Соболенко сделала восемь подач навылет и реализовала три брейк-поинта из девяти. В активе Наоми четыре эйса, столько же двойных ошибок и два нереализованных брейк-поинта.

Счет в личных противостояниях стал 3:1 в пользу теннисистки из Беларуси.

За выход в полуфинал "тысячника" в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко встретится с победительницей пары Аманда Анисимова (США) – Виктория Мбоко (Канада).

Ранее Рыбакина стала последней участницей 1/8 финала американского "Мастерса".