Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Майами

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

В матче второго круга Соболенко обошла 64-ю ракетку мира из Болгарии Викторию Томову со счетом 6:3, 6:0. Матч длился 59 минут.

Соболенко один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Томовой два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Следующей соперницей Соболенко будет румынка Елена-Габриэла Русе (102-я ракетка мира).

Ранее Соболенко опубликовала антуражные снимки из Майами.