Спорт

Елена Рыбакина впервые в карьере получит звание второй ракетки мира

Теннис Вторая Ракетка Мира, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 10:34 Фото: ktf.kz
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина 16 марта официально поднимется на второе место рейтинга WTA, куда она уже встала сегодня рано утром, опередив Игу Швёнтек, которая владела этой позицией, сообщает Zakon.kz.

Этого карьерного достижения Рыбакина добилась после выхода в полуфинал престижного турнира в американском Индиан-Уэллс (США), где она обыграла хозяйку кортов Джессику Пегулу.

В свою очередь Швёнтек отдала свое место Елене, уступив на этих же состязаниях Элине Свитолиной из Украины.

Теперь супруга знаменитого француза Гаэля Монфиса встретится с лидером женской сборной Казахстана на пути к финалу женского "Мастерса". Их поединок пройдет 14 марта, начало в 06:00 по казахстанскому времени.

К этой минуте у Елены Рыбакиной в Live-Ranking WTA 7523 очка. Выше нее стоит только Арина Соболенко (Беларусь), до нее еще далеко – 10 415 баллов.

Чтобы догнать первую ракетку мира, казахстанке необходимо как минимум выиграть один из ближайших турниров из серии "Большого шлема" и один "Мастерс".

Но при условии, что Арина не будет показывать высоких результатов, во что особо не верится при ее стабильных показателях.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
