Елена Рыбакина впервые в карьере получит звание второй ракетки мира
Этого карьерного достижения Рыбакина добилась после выхода в полуфинал престижного турнира в американском Индиан-Уэллс (США), где она обыграла хозяйку кортов Джессику Пегулу.
В свою очередь Швёнтек отдала свое место Елене, уступив на этих же состязаниях Элине Свитолиной из Украины.
Теперь супруга знаменитого француза Гаэля Монфиса встретится с лидером женской сборной Казахстана на пути к финалу женского "Мастерса". Их поединок пройдет 14 марта, начало в 06:00 по казахстанскому времени.
К этой минуте у Елены Рыбакиной в Live-Ranking WTA 7523 очка. Выше нее стоит только Арина Соболенко (Беларусь), до нее еще далеко – 10 415 баллов.
Чтобы догнать первую ракетку мира, казахстанке необходимо как минимум выиграть один из ближайших турниров из серии "Большого шлема" и один "Мастерс".
Но при условии, что Арина не будет показывать высоких результатов, во что особо не верится при ее стабильных показателях.