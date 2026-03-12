#Референдум-2026
Спорт

Арина Соболенко "поспорила" за полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 02:30 Фото: j48tennis
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграла с канадкой Викторией Мбоко (10-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, противостояние завершилось со счетом 7:6 (7:0), 6:4 в пользу Соболенко.

Матч шел 1 час и 51 минуту. За это время Арина шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и осуществила один брейк-пойнт из восьми заработанных.

На счету Виктории девять эйсов, восемь двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Ранее стали известны имена участников престижного совместного турнира категории ATP Masters 1000 и WTA 1000 в Майами (США).

Аксинья Титова
