Спорт

Рыбакина обошла Соболенко в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 18:15 Фото: j48tennis
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сохранила первую строчку в чемпионской гонке WTA (4103 очка). Белорусская теннисистка Арина Соболенко находится на второй позиции (4015 очков), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Джессика Пегула из США в чемпионской гонке заняла третью позицию (2970 очков).

Две позиции в рейтинге потеряла казахстанка Юлия Путинцева. Теперь она занимает 41-е место (562 очка). Зарина Дияс отошла "вниз" на четыре ступени и находится на 267-й строчке (11 очков).

Чемпионская гонка WTA работает исключительно по накопительной системе, по результатам текущего сезона. В конце сезона отбираются восемь лучших теннисисток, которые участвуют в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина узнала свое место в обновленном рейтинге WTA.

Аксинья Титова
