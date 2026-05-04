Рыбакина обошла Соболенко в чемпионской гонке WTA
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сохранила первую строчку в чемпионской гонке WTA (4103 очка). Белорусская теннисистка Арина Соболенко находится на второй позиции (4015 очков), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, Джессика Пегула из США в чемпионской гонке заняла третью позицию (2970 очков).
Две позиции в рейтинге потеряла казахстанка Юлия Путинцева. Теперь она занимает 41-е место (562 очка). Зарина Дияс отошла "вниз" на четыре ступени и находится на 267-й строчке (11 очков).
Чемпионская гонка WTA работает исключительно по накопительной системе, по результатам текущего сезона. В конце сезона отбираются восемь лучших теннисисток, которые участвуют в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации.
