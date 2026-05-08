Казахстанский теннисист отчаянно забрал победу на турнире ITF J500 в Германии

Первая ракетка посева, казахстанец Зангар Нурланулы успешно прошел третий круг юниорского турнира ITF J500 в Оффенбахе (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче за четвертьфинал Нурланулы (7 ITF Juniors) сразился с представителем Латвии Рихардсом Нейманисом (50 ITF Juniors).

Двухчасовое противостояние закончилось победой казахстанца в двух сетах – 6:3, 7:6 (8:6).

Благодаря этому Нурланулы укрепил преимущество в личных встречах с латвийцем – 3:0.

Теперь за выход в полуфинал казахстанский теннисист поспорит с испанцем Тито Чавесом, который занимает 24-ю строчку в мировом юниорском рейтинге.

