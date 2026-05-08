#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
463.41
546.27
6.18
Спорт

Казахстанский теннисист отчаянно забрал победу на турнире ITF J500 в Германии

Теннис, корт, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 06:23 Фото: ktf.kz
Первая ракетка посева, казахстанец Зангар Нурланулы успешно прошел третий круг юниорского турнира ITF J500 в Оффенбахе (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче за четвертьфинал Нурланулы (7 ITF Juniors) сразился с представителем Латвии Рихардсом Нейманисом (50 ITF Juniors).

Двухчасовое противостояние закончилось победой казахстанца в двух сетах – 6:3, 7:6 (8:6).

Благодаря этому Нурланулы укрепил преимущество в личных встречах с латвийцем – 3:0.

Теперь за выход в полуфинал казахстанский теннисист поспорит с испанцем Тито Чавесом, который занимает 24-ю строчку в мировом юниорском рейтинге.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина лишилась топовой соперницы на турнире WTA-1000 в Риме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Зангар Нурланулы стал финалистом турнира серии ITF в Латвии
16:37, 11 декабря 2023
Казахстанский теннисист стал финалистом турнира серии ITF в Латвии
Зангар Нурланулы выиграл третий трофей ITF в одиночном разряде в 2024 году
09:24, 08 декабря 2024
Казахстанский теннисист выиграл третий трофей ITF в одиночном разряде в 2024 году
Зангар Нурланулы
11:53, 12 октября 2025
Казахстанский теннисист-юниор выиграл престижный турнир в Корее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новак Джокович
07:15, Сегодня
Определился соперник Джоковича во втором круге "Мастерса" в Риме
Максим Павленко
06:53, Сегодня
Команда казахстанского вратаря одержала победу в матче плей-офф АХЛ
Шон Стрикленд
06:27, Сегодня
Стрикленд высказался после потасовки с Чимаевым
Янник Синнер
05:55, Сегодня
Синнер узнал первого соперника на "Мастерсе" в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: