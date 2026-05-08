Казахстан взял две медали на старте Grand Slam в Астане

В Астане на турнире по дзюдо серии Grand Slam стартовал финальный блок первого дня. У мужчин в весовой категории до 60 кг в решающей схватке принял участие казахстанец Талгат Орынбасар. Ему противостоял Сухбат Бямбасурэн из Монголии, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась досрочной победой соперника.

Добавим, что в этом же весе бронзовым призером стал Шерзод Давлатов. Он должен был бороться с сокомандником Магжаном Шамшадином, который в итоге снялся с турнира.

