Казахстан пополнил медальный зачет турнира Grand Slam в Астане
Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Ансарбек Гайнуллин завоевал бронзовую медаль на турнире серии Grand Slam в Астане. Казахстанец поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 73 кг, сообщает Zakon.kz.
В схватке за "бронзу" Гайнуллин оказался сильнее Влада Митру (Молдова).
Добавим, что в активе сборной Казахстана уже три медали – в весе до 60 кг Талгат Орынбасар стал вторым, а Шерзод Давлатов показал третий результат.
Ранее сообщалось, что Казахстан взял две медали на старте Grand Slam в Астане.
