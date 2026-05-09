Казахстан пополнил медальный зачет турнира Grand Slam в Астане

Казахстанский дзюдоист Ансарбек Гайнуллин завоевал бронзовую медаль на турнире серии Grand Slam в Астане. Казахстанец поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 73 кг, сообщает Zakon.kz.

В схватке за "бронзу" Гайнуллин оказался сильнее Влада Митру (Молдова).

Добавим, что в активе сборной Казахстана уже три медали – в весе до 60 кг Талгат Орынбасар стал вторым, а Шерзод Давлатов показал третий результат.

Ранее сообщалось, что Казахстан взял две медали на старте Grand Slam в Астане.