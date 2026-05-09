Казахстанский дзюдоист стал главным героем Grand Slam в Астане
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по дзюдо Жалгас Кайролла стал обладателем золотой медали турнира серии Grand Slam в Астане. Наш спортсмен дошел до финала в весовой категории до 81 кг, где его соперником стал Петру Пеливан (Молдова), сообщает Zakon.kz.
Кайролла по ходу решающей схватки владел преимуществом, выиграв в итоге досрочно.
Добавим, что Кайролла принес Казахстану четвертую награду. До этого серебряным призером стал Талгат Орынбасар (до 60 кг), а "бронзу" взяли Шерзод Давлатов (до 60 кг) и Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг).
Ранее сообщалось, что Казахстан пополнил медальный зачет турнира Grand Slam в Астане.
