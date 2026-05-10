Айдар Арапов принес Казахстану пятую медаль Grand Slam

Казахстанец Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Астане. Дзюдоист поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 90 кг, сообщает Zakon.kz.

В схватке за третье место Арапов уверенно выиграл у Фрэнка де Вита (Нидерланды).

В активе сборной Казахстана теперь пять медалей. Ранее победителем стал Жалгас Кайролла (до 81 кг). Талгат Орынбасар (до 60 кг) взял "серебро". На третью ступень пьедестала поднялись Шерзод Давлатов (до 60 кг), Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист стал главным героем Grand Slam в Астане.