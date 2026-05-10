Спорт

Байкамуров победил в финале и принес Казахстану второе "золото"

Казахстанец Байкамуров пополнил золотой счет сборной на Grand Slam, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 18:39
Представитель команды Казахстана по дзюдо Марат Байкамуров стал победителем турнира серии Grand Slam, который в эти дни проходит в Астане. В финале весовой категории до 100 кг казахстанец бился за "золото" с Вадимом Гимбовским (Молдова), сообщает Zakon.kz.

Решающая схватка завершилась победой Байкамурова со счетом 1:0.

Теперь в активе нашей сборной две золотые награды. Днем ранее на первую ступень пьедестала поднялся Жалгас Кайролла (до 81 кг).

Ранее сообщалось, что Айдар Арапов принес Казахстану пятую медаль Grand Slam.

Елена Беляева
Елена Беляева
