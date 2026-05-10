Байкамуров победил в финале и принес Казахстану второе "золото"

Представитель команды Казахстана по дзюдо Марат Байкамуров стал победителем турнира серии Grand Slam, который в эти дни проходит в Астане. В финале весовой категории до 100 кг казахстанец бился за "золото" с Вадимом Гимбовским (Молдова), сообщает Zakon.kz.

Решающая схватка завершилась победой Байкамурова со счетом 1:0. Теперь в активе нашей сборной две золотые награды. Днем ранее на первую ступень пьедестала поднялся Жалгас Кайролла (до 81 кг). Ранее сообщалось, что Айдар Арапов принес Казахстану пятую медаль Grand Slam.

