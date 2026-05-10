Дзюдоистка Аида Тойшыбекова победила итальянку и взяла "бронзу" Grand Slam

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Аида Тойшыбекова заняла третье место на турнире серии Grand Slam, который проходит в Астане. Наша соотечественница выступала в весовой категории свыше 78 кг, сообщает Zakon.kz.

В схватке за бронзовую медаль она встретилась с итальянкой Тицианой Марини. По ходу схватки итальянская спортсменка получила три предупреждения, что сделало Аиду Тойшыбекову обладательницей бронзовой награды. Ранее сообщалось, что Марат Байкамуров стал победителем турнира серии Grand Slam.

