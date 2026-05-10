#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
461.26
542.58
6.18
Спорт

Камила Берликаш остановилась в шаге от "золота" на Grand Slam

Камила Берликаш остановилась в шаге от золота на Grand Slam, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 19:19 Фото: olympic.kz
Камила Берликаш принесла Казахстану серебряную медаль турнира по дзюдо серии Grand Slam в Астане. Спортсменка дошла до финала в весовой категории свыше 78 кг, где боролась за "золото" с Элис Старцевой из России, сообщает Zakon.kz.

Решающая схватка завершилась досрочной победой соперницы – Берликаш завершила турнир на втором месте.

Добавим, что в активе сборной Казахстана по итогам домашнего Grand Slam восемь медалей.

Победителями соревнований стали: Жалгас Кайролла (до 81 кг) и Марат Байкамуров (до 100 кг).

Талгат Орынбасар (до 60 кг) и Камила Берликаш отметились серебряными наградами.

На третью ступень пьедестала поднялись Шерзод Давлатов (до 60 кг), Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг), Айдар Арапов (до 90 кг) и Аида Тойшыбекова (свыше 78 кг).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
спорт
18:16, 09 мая 2026
Казахстанский дзюдоист сразится за "золото" Grand Slam в Астане
Аида Тойшыбекова завоевала бронзовую медаль на турнире Grand Slam по дзюдо в Астане
18:54, Сегодня
Дзюдоистка Аида Тойшыбекова победила итальянку и взяла "бронзу" Grand Slam
Айдар Арапов стал бронзовым призером Grand Slam в Астане
18:10, Сегодня
Айдар Арапов принес Казахстану пятую медаль Grand Slam
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Триумфатор из Казахстана оценил своё выступление на Grand Slam в Астане
20:12, Сегодня
Триумфатор из Казахстана оценил своё выступление на Grand Slam в Астане
Исторические событие на домашнем Grand Slam: медальная таблица наших спортсменов
19:59, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты добились исторического результата на домашнем Grand Slam
&quot;Актобе&quot; без шансов переиграл &quot;Кайсар&quot; в КПЛ
19:49, Сегодня
"Актобе" без шансов переиграл "Кайсар" в КПЛ
&quot;Алтай&quot; и &quot;Ордабасы&quot; разошлись миром в КПЛ
19:33, Сегодня
"Алтай" и "Ордабасы" разошлись миром в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: