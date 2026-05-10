Камила Берликаш остановилась в шаге от "золота" на Grand Slam

Камила Берликаш принесла Казахстану серебряную медаль турнира по дзюдо серии Grand Slam в Астане. Спортсменка дошла до финала в весовой категории свыше 78 кг, где боролась за "золото" с Элис Старцевой из России, сообщает Zakon.kz.

Решающая схватка завершилась досрочной победой соперницы – Берликаш завершила турнир на втором месте. Добавим, что в активе сборной Казахстана по итогам домашнего Grand Slam восемь медалей. Победителями соревнований стали: Жалгас Кайролла (до 81 кг) и Марат Байкамуров (до 100 кг). Талгат Орынбасар (до 60 кг) и Камила Берликаш отметились серебряными наградами. На третью ступень пьедестала поднялись Шерзод Давлатов (до 60 кг), Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг), Айдар Арапов (до 90 кг) и Аида Тойшыбекова (свыше 78 кг).

