Камила Берликаш остановилась в шаге от "золота" на Grand Slam
Камила Берликаш принесла Казахстану серебряную медаль турнира по дзюдо серии Grand Slam в Астане. Спортсменка дошла до финала в весовой категории свыше 78 кг, где боролась за "золото" с Элис Старцевой из России, сообщает Zakon.kz.
Решающая схватка завершилась досрочной победой соперницы – Берликаш завершила турнир на втором месте.
Добавим, что в активе сборной Казахстана по итогам домашнего Grand Slam восемь медалей.
Победителями соревнований стали: Жалгас Кайролла (до 81 кг) и Марат Байкамуров (до 100 кг).
Талгат Орынбасар (до 60 кг) и Камила Берликаш отметились серебряными наградами.
На третью ступень пьедестала поднялись Шерзод Давлатов (до 60 кг), Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг), Айдар Арапов (до 90 кг) и Аида Тойшыбекова (свыше 78 кг).
