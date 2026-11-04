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Спорт

Куламбаева пробилась в четвертьфинал престижного турнира WTA 250 в Индии

Теннис 1/4 финала Индия, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 18:01 Фото: Instagram/kulambayevaa
Член женской сборной Казахстана по теннису Жибек Куламбаева в эти дни выступает на международном турнире из серии WTA 250, который проходит на кортах города Ченнай (Индия), сообщает Zakon.kz.

Специализирующаяся в последнее время играми в парном разряде, 26-летняя алматинка на текущем турнире хорошо проявляет себя и в личных состязаниях.

К этому часу Куламбаева одержала уже три победы в одиночке, при этом две из них в квалификации над теннисистками, которые стоят намного выше нее в мировом рейтинге.

Так на старте отбора индийского турнира казахстанка, ныне занимающая 473-ую позицию в одиночном рейтинге, сумела переиграть 19-летнюю украинку Елизавету Котляр (№348 WTA) со счетом 6:2, 6:3.

Затем в финале квалификационного этапа Жибек в упорном поединке победила японку Мей Ямагучи (№282 WTA) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Отобравшись в основную сетку текущих соревнований, четвертая ракетка Казахстана там в первом раунде снова сразилась с Ямагучи. И здесь успех снова был на стороне нашей соотечественницы, но уже в двух сетах – 6:4, 7:5.

Алматинская спортсменка завтра попытается получить место в третьем раунде одиночки, если пройдет сопротивление еще одной представительницы Японии – Маи Хонтама (№160 WTA).

Несколько минут назад Куламбаева завоевала путевку в 1/4 финала парной категории в Ченнае, с помощью Габриэлы да Сильвы Фик (Австралия).

Эта пара была сильнее тандема Кувата (Япония)/Райна (Индия) за 59 минут – 6:1, 6:1.

2 ноября Жибек Куламбаева впервые в карьере вошла в топ-100 рейтинга WTA в парном разряде.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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