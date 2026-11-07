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Спорт

Рыбакина сделала заявление о снятии с Итогового турнира WTA

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 02:17 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина официально снялась с Итогового турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Рыбакина должна была защищать титул, завоеванный в прошлом году в Эр-Рияде без единого поражения.

Сезон-2026 она завершила с 54 победами, 14 поражениями и четырьмя трофеями – Australian Open, турниров в Штутгарте и Нинбо, а также US Open.

"Мне очень грустно сообщать всем своим болельщикам и тем, кто меня поддерживает, что, к сожалению, я вынуждена сняться с Итогового турнира WTA в этом году. Я провела невероятный сезон, но мой организм сейчас физически не готов к соревнованиям. Я проведу некоторое время дома, отдыхая, восстанавливаясь и готовясь к сезону 2027 года. Итоговый турнир WTA – особенный турнир, и я желаю всем удачи на этой неделе. С нетерпением жду возвращения в Индиан-Уэллс в марте!" – сказала в заявлении Рыбакина.

Ранее мы писали о том, сколько денег разыграют на турнире WTA-2026.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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