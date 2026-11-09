QJ League Awards: Главных звезд казахстанского юношеского футбола наградили в Алматы

7 ноября в алматинском Koktobe Hall прошла церемония QJL Awards – ежегодное закрытие сезона Freedom QJ League, системы юниорских чемпионатов Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz.

На церемонии огласили имена лучших игроков, тренеров и специалистов четвертого сезона лиги, а также состоялось вручение трофея победителям главного соревнования проекта – турнира U-18.

Космос – на высоте 1100 м над уровнем моря

В основу визуального оформления гала-вечера легла концепция QJ Gravity. Космические мотивы нашли отражение в убранстве зала, декорациях и публикациях в соцсетях.

Организаторы постарались создать незабываемую атмосферу не только для участников церемонии, но и для зрителей прямой трансляции в онлайн-кинотеатре Freedom Video. Так, перед официальной частью специально для онлайн-аудитории работала студия в формате вечернего шоу, где номинанты рассказывали о себе и отвечали на вопросы на фоне огней ночного Алматы.

А в перерывах на сцене главного зала выступали артисты – хедлайнером программы стала певица Yenlik. Усилия QJ League получили высокую оценку со стороны гостей и зрителей трансляции.

От одного турнира – до шести

С приветственным словом к гостям обратились главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. и председатель Попечительского совета Freedom QJ League Тимур Турлов, а также президент лиги Рохус Шох.

Бизнесмен отметил, что проект, начинавшийся как один турнир U-18, вырос в полноценную спортивную экосистему. Этот год стал особенно масштабным – в QJ League 2026 участвовали 66 команд и около двух тысяч футболистов в четырех возрастных категориях. Было проведено почти 700 матчей.

Впереди у нас пятый, юбилейный сезон, и мы обязательно продолжим развивать Лигу и инвестировать в будущее казахстанского футбола, – заключил он.

Рохус Шох в свою очередь поблагодарил партнеров и лично Тимура Турлова за веру в долгосрочный проект, который дает свои первые результаты уже сейчас. Он также подчеркнул, что такие церемонии очень важны для молодых игроков, и каждый номинант может считать себя победителем.

Преемственность поколений

Большинство наград QJL Awards названы в честь ветеранов казахстанского футбола – это премии Бахтиера Зайнутдинова, Эдуарда Сона, Евгения Яровенко, Антона Шоха, Александра Убыкина, Евстафия Пехлеваниди, Георгия Хутиди, Асхата Тагыбергена, Игоря Шацкого, Александра Кулакова, Диаса Омарова, Сеильды Байшакова и Евгения Ротта.

Причем в некоторых номинациях призы лауреатам вручали именно те люди, в чью честь они названы. Бахтиер Зайнутдинов присутствовать лично не смог, но записал видеообращение.

Самый ценный игрок и другие герои сезона

Приз самому ценному игроку прошедшего чемпионата – Changan MVP of the Season – достался нападающему "Кайрата" Даулету Орынбасару.

Он второй год подряд стал лучшим бомбардиром главного турнира лиги, U-18, и за два сезона забил в нем 40 голов – это исторический рекорд, переписавший показатели MVP прошлых лет, воспитанника "Шахтера" Глеба Макридова и "кайратовца" Дастана Сатпаева, который этим летом подписал контракт с лондонским "Челси", а сейчас выступает на правах аренды за "Бернли".

Как обладатель премии MVP, Орынбасар сможет пройти стажировку в зарубежном клубе. Такую возможность предоставляет официальный дистрибьютор бренда Changan в Казахстане, входящий в состав компании "Астана Моторс", в рамках программы международного развития игроков лиги. Годом ранее этот приз завоевал Макридов, впоследствии отправившийся на недельный сбор в расположении мадридского "Атлетико".

Среди других лауреатов хватает необычных историй. Так, лучший вратарь Даниил Нуржанов из костанайского "Тобыла" около десяти лет играл в нападении и встал в ворота только в 2025 году, а в этом сезоне сделал больше всех сейвов в турнире – 105.

Лучший полузащитник Расул Акимов ("Шахтер") до прихода в футбол на серьезном уровне занимался футзалом и тхэквондо. Лучшему защитнику Алихану Абди из "Кайрата" всего 16 лет, но он уже чемпион сразу двух турниров – U-18 и U-17.

Лучшим тренером стал Игорь Бугаев, который привел "Тобыл" U-15 к серебру. Будучи игроком, он выступал за сборную Молдовы, в составе которой однажды забил победный гол Казахстану.

Новый мяч и благотворительный аукцион

На церемонии также представили новый официальный мяч: в 2027 году турниры лиги перейдут с adidas Tiro Pro на модель PUMA STELLAR Pro – со специальным брендированием QJ League.

Состоялся и уже традиционный для QJ League благотворительный аукцион. На этот раз на торги была выставлена футболка нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда с автографом. За 3 млн тенге ее купил бизнесмен Берик Каниев.

В лот был вложен особый смысл: в октябре Лига объявила о стратегическом сотрудничестве с City Football Group, куда входит "Манчестер Сити".

Чемпионский кубок остается в Алматы

Главным командным событием вечера стало чествование "Кайрата" U-18 – на сцене Koktobe Hall юноши, тренеры и сотрудники клуба подняли над головами чемпионский трофей.

Алматинцы завоевали кубок Freedom QJ League в четвертый раз подряд. В этом году они оформили титул за три тура до финиша и третий год подряд не проиграли ни одного матча. Теперь "Кайрат" снова представит Казахстан в Юношеской лиге УЕФА.