#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
447.14
499.54
5.46
Спорт

QJ League Awards: Главных звезд казахстанского юношеского футбола наградили в Алматы

QJ League Awards, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 18:12 Фото: Виссарион Русских
7 ноября в алматинском Koktobe Hall прошла церемония QJL Awards – ежегодное закрытие сезона Freedom QJ League, системы юниорских чемпионатов Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz.

На церемонии огласили имена лучших игроков, тренеров и специалистов четвертого сезона лиги, а также состоялось вручение трофея победителям главного соревнования проекта – турнира U-18.

Космос – на высоте 1100 м над уровнем моря

В основу визуального оформления гала-вечера легла концепция QJ Gravity. Космические мотивы нашли отражение в убранстве зала, декорациях и публикациях в соцсетях.

Организаторы постарались создать незабываемую атмосферу не только для участников церемонии, но и для зрителей прямой трансляции в онлайн-кинотеатре Freedom Video. Так, перед официальной частью специально для онлайн-аудитории работала студия в формате вечернего шоу, где номинанты рассказывали о себе и отвечали на вопросы на фоне огней ночного Алматы.

А в перерывах на сцене главного зала выступали артисты – хедлайнером программы стала певица Yenlik. Усилия QJ League получили высокую оценку со стороны гостей и зрителей трансляции.

От одного турнира – до шести

С приветственным словом к гостям обратились главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. и председатель Попечительского совета Freedom QJ League Тимур Турлов, а также президент лиги Рохус Шох.

Бизнесмен отметил, что проект, начинавшийся как один турнир U-18, вырос в полноценную спортивную экосистему. Этот год стал особенно масштабным – в QJ League 2026 участвовали 66 команд и около двух тысяч футболистов в четырех возрастных категориях. Было проведено почти 700 матчей.

Впереди у нас пятый, юбилейный сезон, и мы обязательно продолжим развивать Лигу и инвестировать в будущее казахстанского футбола, – заключил он.

Рохус Шох в свою очередь поблагодарил партнеров и лично Тимура Турлова за веру в долгосрочный проект, который дает свои первые результаты уже сейчас. Он также подчеркнул, что такие церемонии очень важны для молодых игроков, и каждый номинант может считать себя победителем.

Преемственность поколений

Большинство наград QJL Awards названы в честь ветеранов казахстанского футбола – это премии Бахтиера Зайнутдинова, Эдуарда Сона, Евгения Яровенко, Антона Шоха, Александра Убыкина, Евстафия Пехлеваниди, Георгия Хутиди, Асхата Тагыбергена, Игоря Шацкого, Александра Кулакова, Диаса Омарова, Сеильды Байшакова и Евгения Ротта.

Причем в некоторых номинациях призы лауреатам вручали именно те люди, в чью честь они названы. Бахтиер Зайнутдинов присутствовать лично не смог, но записал видеообращение.

Самый ценный игрок и другие герои сезона

Приз самому ценному игроку прошедшего чемпионата – Changan MVP of the Season – достался нападающему "Кайрата" Даулету Орынбасару.

Он второй год подряд стал лучшим бомбардиром главного турнира лиги, U-18, и за два сезона забил в нем 40 голов – это исторический рекорд, переписавший показатели MVP прошлых лет, воспитанника "Шахтера" Глеба Макридова и "кайратовца" Дастана Сатпаева, который этим летом подписал контракт с лондонским "Челси", а сейчас выступает на правах аренды за "Бернли".

Как обладатель премии MVP, Орынбасар сможет пройти стажировку в зарубежном клубе. Такую возможность предоставляет официальный дистрибьютор бренда Changan в Казахстане, входящий в состав компании "Астана Моторс", в рамках программы международного развития игроков лиги. Годом ранее этот приз завоевал Макридов, впоследствии отправившийся на недельный сбор в расположении мадридского "Атлетико".

Среди других лауреатов хватает необычных историй. Так, лучший вратарь Даниил Нуржанов из костанайского "Тобыла" около десяти лет играл в нападении и встал в ворота только в 2025 году, а в этом сезоне сделал больше всех сейвов в турнире – 105.

Лучший полузащитник Расул Акимов ("Шахтер") до прихода в футбол на серьезном уровне занимался футзалом и тхэквондо. Лучшему защитнику Алихану Абди из "Кайрата" всего 16 лет, но он уже чемпион сразу двух турниров – U-18 и U-17.

Лучшим тренером стал Игорь Бугаев, который привел "Тобыл" U-15 к серебру. Будучи игроком, он выступал за сборную Молдовы, в составе которой однажды забил победный гол Казахстану.

Новый мяч и благотворительный аукцион

На церемонии также представили новый официальный мяч: в 2027 году турниры лиги перейдут с adidas Tiro Pro на модель PUMA STELLAR Pro – со специальным брендированием QJ League.

Состоялся и уже традиционный для QJ League благотворительный аукцион. На этот раз на торги была выставлена футболка нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда с автографом. За 3 млн тенге ее купил бизнесмен Берик Каниев.

В лот был вложен особый смысл: в октябре Лига объявила о стратегическом сотрудничестве с City Football Group, куда входит "Манчестер Сити".

Чемпионский кубок остается в Алматы

Главным командным событием вечера стало чествование "Кайрата" U-18 – на сцене Koktobe Hall юноши, тренеры и сотрудники клуба подняли над головами чемпионский трофей.

Алматинцы завоевали кубок Freedom QJ League в четвертый раз подряд. В этом году они оформили титул за три тура до финиша и третий год подряд не проиграли ни одного матча. Теперь "Кайрат" снова представит Казахстан в Юношеской лиге УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Freedom QJ League
17:18, 03 ноября 2025
Freedom QJ League закрыла третий сезон: как прошла церемония награждения
Цифровая платформа для тренеров юношеских команд
14:29, 04 сентября 2024
QJ League запустила FF Manager – цифровую платформу для тренеров юношеских команд. На что она способна?
футбол, спорт
18:00, 28 декабря 2024
Как QJ League провела 2024-й: главные моменты и достижения уходящего года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
18:32, Сегодня
Вторая ракетка мира Арина Соболенко прекратила сотрудничество с тренером Мирным
Фото: НОК РК
18:05, Сегодня
Казахстанка Александра Ле стала седьмой на чемпионате мира по пулевой стрельбе
Чемпионат мира
17:45, Сегодня
Стало известно, когда состоится чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2027 года
Официальный логотип казахстанской федерации футбола
17:26, Сегодня
КФФ дисквалифицировала тренера "Арыса" за сокрытие попытки повлиять на матч
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: