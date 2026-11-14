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Спорт

Рыбакина выбыла: стало известно, кто сразится за выход в финал Итогового турнира WTA

Теннисистки, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 08:20 Фото: instagram/wta
В Индиан-Уэллсе (США) определились полуфинальные пары Итогового турнира WTA, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, восьмая ракетка мира Линда Носкова встретится с шестым номером мирового рейтинга украинкой Элиной Свитолиной. Во втором полуфинале встретятся третья ракетка мира россиянка Мирра Андреева и американка Джессика Пегула (пятый номер рейтинга).

Полуфинальные матчи пройдут 14 ноября 2026 года.

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь лучших по итогам сезона теннисисток. С соревнований снялась действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Ее место заняла 10-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк.

Ранее стало известно, что общий призовой фонд Итогового турнира WTA составит 8 млн долларов (3 млрд 585 млн тенге).

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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