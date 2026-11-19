Стали известны итоги сражения Асаубаевой и Карлсена на Total Chess 2026
Шахматисты разыгрывали места с 17-го по 20-е в рамках супертурнира Total Chess World Championship Tour Pilot-2026.
Сначала Карлсен выиграл четыре партии в блиц, затем одержал одну победу и сыграл вничью две партии в рапид, в ходе чего повел в счете 10:2.
После этого норвежец внезапно решил не выходить на партию в быструю классику, за что получил техническое поражение, – все восемь баллов автоматически были присуждены Асаубаевой.
Итоговый счет второго дня составил 10:10, но, несмотря на это, дальше по сетке проходит Магнус из-за высокого рейтинга.
Карлсен сегодня вечером начнет битву в матче за 17-е место, а казахстанка поборется за 19-ю строчку.
Как известно, оба шахматиста попали в утешительную группу данного турнира, заняв пятые места в своих квартетах на групповом этапе.