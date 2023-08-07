Малышка-докторенок и поклонница творчества Пушкина из Атбасара покоряет соцсети

Четырехлетняя Алия Кайырбаева набирает популярность, рассказывая стихи известного поэта Александра Пушкина. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с мамой маленькой звездочки и узнал, как ей удается учить такие серьезные произведения.

Алия живет с мамой и 18-летним братом в Атбасаре Акмолинской области. Ей всего четыре года. Она еще не знакома с буквами, однако наизусть знает многие произведения русского поэта Александра Пушкина.



"Алиюша долгожданный ребенок. У нее с братом разница в возрасте 14 лет. Она с рождения умная, шустрая, любознательная. Когда ей исполнилось три месяца, я вышла на работу, я диспетчер пути на железной дороге. До 1,5 года за ней смотрел мой старший сын Данияр. Как раз в то время была пандемия, он учился дистанционно. В полгода приучил ее к горшку, в девять месяцев она бегала по дому, в год заговорила, через несколько месяцев пошла в садик и заинтересовалась стихами", – делится мама Алии Асель Кайырбаева.

Асель вспоминает, что знаменитой Алию сделали не стихи, а самостоятельный поход за хлебом в магазин. И то, тогда на семью обрушилась волна хейта.

"Алия сказала, что хочет сама сходить за хлебом в магазин, я ей разрешила. Она пошла одна. Конечно, контролировала процесс. Потом ее поход выложила в соцсети. Тогда были ужасные отзывы, что я плохая мать, отпустившая маленького ребенка зимой одного в магазин", – говорит женщина.

Звездный час застал девочку, когда она в игровой форме принялась лечить маму. Юзеры были в восторге от маленького докторенка, которая умело и искусно осматривала маму:

"Я приболела. Попросила старшего ребенка померить мне давление. Дочь говорит: "Можно я это сделаю?". Это все происходило в игровой форме. Сын ее одел в докторенка. Я выложила видео. Отзывов было море. Всю ночь мой телефон гремел. Утром было более 100 тысяч просмотров. Она любит медицину, может потому, что ее брат учится в медицинском колледже. Да и к тому же, ее крестная мама Алия, в честь которой я назвала дочь, врач-педиатр".

Учитывая популярность дочери, Асель пришлось переименовать свою страничку в Instagram. Но, как признается мама, у нее не было цели сделать из дочери звезду. Девочка просто прониклась в стихи Пушкина и стала с любовью их исполнять.



"Стихи мы начали учить в два годика. Учим непринужденно и вне дома. Каждый вечер мы ходим на прогулку. И пока гуляем, читаем их. Как-то в ноутбуке дочка услышала отрывок стихотворения "Письмо Татьяны к Онегину" Пушкина, захотела его выучить. Произведения этого поэта даются ей легко. В течение часа она может выучить любое его стихотворение, независимо от объема". Асель Кайырбаева

На видео видно, как Алия, исполняя поэзию, проникнута чувствами, старается полно передать свои эмоции.

"Когда учим стихи, доча спрашивает: "Мама, а это что за слово?". И я ей объясняю значение, то, что поэт хотел передать в своем произведении. Она впитывает информацию, вникает в суть, а потом, когда рассказывает, у нее столько эмоций, что ее прям распирает". Асель Кайырбаева

Несмотря на талант и старания маленькой жительницы Атбасара, комментаторы часто критикуют ее, мол, почему она не читает стихи на казахском языке, например, Абая Кунанбаева, чьи произведения также прекрасны, как и Александра Пушкина. Оказалось девочка свободно владеет родным языком и творчество Кунанбаева ее также интересует.

"Алия знает стихи Абая Кунанбаева. Она спокойно говорит и учит тексты на казахском языке. Но некоторые буквы не выговаривает, из-за этого комплексует. Но несмотря на то, что это ребенок, некоторые люди умудряются насмехаться. Я не виновата, что она полюбила стихи Пушкина. А выкладывать стих, где она читает на казахском языке, пока не буду, потому что не хочу удовлетворять народ, который писал нам гадости. Придет время, мы выложим". Асель Кайырбаева

Девочка разносторонняя, она ходит на танцы, записана в театральный кружок. А еще Алия мечтает погостить дома у нашего Президента Касым-Жомарт Токаева.

"Когда мы приехали в Астану, она захотела познакомиться с президентом, посмотреть на его дом. Тогда мы поехали в Дом министерств. Она у прохожих спрашивала, как зовут главу государства. Кто-то отвечал ей, а кто-то просто улыбался. Тогда ей сказала – Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Она не смогла все выговорить и назвала его Касым-Жомарт ата президент. Позже мы снова оказались в столице, тогда она заявила, что хочет погостить у Токаева, соскучилась по нему и любит его". Асель Кайырбаева

Маленького чтеца часто узнают в родном городе. Людей восхищает талант, артистизм и феноменальная память ребенка. Ее часто просят прочитать стихи. Раньше она смущалась таких просьб, а сейчас с удовольствием устраивает литературные чтения.