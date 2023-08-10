Священник переложил знаменитые "Слова назидания" Абая в стихи

В день рождения великого казахского акына и мыслителя Абая Кунанбаева весь мир вспоминает его произведения, переведенные на многие языки, сообщает Zakon.kz.

Одно из главных произведений классика – "Книга слов", или же "Слова назидания", – переведено из прозы в поэзию епископом Православной церкви Казахстана Геннадием Каскеленским.



Абай Кунанбаев — больше, чем поэт, политик, общественный деятель. Он был и по сей день остается духовным наставником целых поколений. Слова Абая созвучны ценностям всех традиционных религий на земле — как мусульманства, так и христианства. Его общечеловеческие, канонические тексты, лишенные догматизма, глубоки и проницательны.

В своих произведениях он размышляет о религии, вере, нравственности. Абай поднимал темы нравственности и этических норм в каждом своем произведении. Союз разума, сердца и воли выражен в трактовке Абая: "Адам бол!" — "Будь человеком!".

Ныне голос поэта звучит на английском, белорусском, болгарском, корейском, монгольском, немецком, польском, турецком, французском языках, на фарси и урду.

Епископ Православной церкви Казахстана Геннадий Каскеленский (в миру Михаил Борисович Гоголев) перевел "Слова назидания", переложив слова Абая на поэтические строки. Это первый опыт поэтического переложения глубокого философского произведения классика.

От стихотворного перевода поэтическое переложение отличается тем, что не учитывается, каким размером, какими строфами и рифмами написан первоисточник. Автор поэтического переложения выбирает сам наиболее удобную для себя строфику и подбирает ритм.

Для епископа Геннадия Абай предстал человеком современным. И он старался понять сущность человеческой морали, его духовное состояние и сострадание человечеству. Видимо, эта сторона творчества и подтолкнула его пересказать некоторые из "Слов назиданий" Абая, чтобы современное поколение не только читало его произведения, но и понимало его мировоззрение.

"Первое слово", в основном, совпадает с оригиналом. Оно начинается размышлением о жизненном пути великого поэта:

Немало мною пройдено дорог,

И многое в пути я испытал:

Я уклониться от борьбы не мог,

Судил неправо, спорил, ревновал.

Так выглядит фрагмент "Четвертого слова":

Но тот, кто может бодрый дух собрать

И пребывает в разуме своем,

Уныние умеет побеждать

Не смехотворством, а святым трудом.

А это строки из переложения "Десятого слова":

Лелеет детство сына своего,

Какой ты подаешь ему пример.

Усердно учишь грамоте его,

Иль злобу ты питаешь, лицемер.

Неправедно богатством завладев,

Ты не найдешь покоя для себя.

Наследник твой, в науках преуспев,

С позором отречется от тебя.

И, наконец, четверостишия из "Одиннадцатого слова":

И лишь в степи обидит брата брат,

Как родичи из мести за него

Оружие без страха обнажат,

Чтоб кровь пролить у брата своего.

Опутаны постыдным воровством,

Плодят смутьянов богачи в степях.

О, как мы для своих людей вернем

Законы дружбы, совесть, Божий страх?

По словам священника, тексты Абая очень легко легли в стихотворную канву.

"Когда я прибыл в Казахстан, митрополит назначил меня настоятелем кафедрального собора, и как-то ключарь собора отец Александр принес мне маленькую книжку на русском языке, которая содержала 45 "Слов назидания" Абая. Я прочитал их, и первое Слово вечером само собой у меня стало складываться в стихи. Я написал стихотворное переложение этого первого Слова, – рассказывает епископ Геннадий.

Также священнослужитель ответил на вопрос о том, насколько мировоззрение мусульманина может быть близко взглядам православного священника.





"Мне импонирует это его мироощущение, этот спокойный взгляд отрешенного от мирской суеты человека, мудреца. Ведь и в Священном Писании есть разные книги. Есть книга Екклесиаста, которая по духу своему очень непохожа на пророческие книги Ветхого Завета, но иногда бывает созвучна нашему настроению. Так и у православного архиерея бывают такие минуты, когда на душу ложатся мудрые слова Абая", – заключил Геннадий Каскеленский.

Наталья Бойко, АПН