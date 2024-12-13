Место, куда хочется вернуться: фотограф остался в восторге от красот Казахстана

Меловые горы, каменные шары и казашка на фоне "бесконечности" – фотограф и путешественник Даниил Кордан потряс мир инопланетными фотографиями из Казахстана. Zakon.kz узнал, чем у нас понравилось молодому человеку, повидавшему чуть ли не всю Землю.

Даниил Коржонов в мире фотографии известен под псевдонимом Даниил Кордан. 35-летний фотограф мирового уровня сейчас живет на Бали в Индонезии. Там он находит баланс между вдохновением и отдыхом после своих многочисленных путешествий.

Фото: Даниил Кордан

"Моя история как фотографа началась с любви к природе. Еще в детстве я много времени проводил на даче, где изучал ночное небо и делал свои первые снимки. Это увлечение привело к осознанию, что я могу соединить две страсти: фотографию и путешествия. После университета я оставил офисную работу, чтобы полностью посвятить себя искусству. Поворотным моментом стали мои первые публикации в крупных изданиях, которые дали мне возможность поделиться своим видением с широкой аудиторией". Даниил Коржонов

Фото: Даниил Кордан

Известный фотограф проводит международные мастер-классы, обучая любителей съемке природы, сотрудничает с мировыми брендами, а также продолжает исследовать мир через объектив камеры.

Фото: Даниил Кордан

"Я посетил более 100 стран, и каждая из них оставила свой след в моем сердце. Однако одним из самых впечатляющих мест для меня стали Гренландия и Дания. Там, среди ледяных пейзажей и абсолютной тишины, чувствуешь себя частью чего-то гораздо большего. Ты чувствуешь себя в другом мире, где каждый момент наполнен магией. Моя главная цель – вдохновлять людей через снимки, показывая им силу и красоту природы". Даниил Коржонов

Фото: Даниил Кордан

Выбор маршрута для Даниила Коржонова всегда связан с природными явлениями, которые он стремится запечатлеть: будь то северное сияние, ледяные айсберги или пустыни. Каждый кадр требует тщательной подготовки, работы со светом и композицией, а также умения уловить момент, когда природа раскрывает свою красоту в полной мере. Не исключением стал и Казахстан, который вызвал на фотографа незабываемые впечатления.

Фото: Даниил Кордан

"Казахстан открылся для меня через поездку в регион Мангистау на западе страны. Я начал свое путешествие из Актау, который стал отправной точкой для исследования этих удивительных ландшафтов". Даниил Коржонов

Фото: Даниил Кордан

Одной из ключевых локаций для гостя стала Босжира, место, где степь встречается с величественными меловыми скалами.

Фото: Даниил Кордан

"Это настоящий природный монумент, поражающий своей масштабностью. На рассвете мягкие оттенки розового и оранжевого создают идеальную атмосферу для съемки, подчеркивая текстуру этих невероятных пиков. Здесь я искал низкие ракурсы, чтобы передать масштаб и драматизм пейзажа. На кадрах казашка на марсианском фоне, потому что для меня важно показать связь человека и природы. Образ девушки в национальном костюме на фоне пустыни создавал контраст между культурным наследием и современным взглядом на фотографию". Даниил Коржонов

Фото: Даниил Кордан

После урочища фотограф отправился в горы Кызылкуп, которые растянулись более чем на 10 км с востока на запад и на 8 км с севера на юг.

Фото: Даниил Кордан

"Каньон Тирамису получил свое название в народе благодаря слоям породы, напоминающим популярный десерт. Это место потрясает своей геометрией: слои земли словно рассказывают историю веков. Я работал с боковым светом, чтобы выделить контраст между слоями и подчеркнуть их ритмичность". Даниил Коржонов

Фото: Даниил Кордан

Еще одним незабываемым местом стало озеро Тузбаир.

"Озеро представляет собой уникальное сочетание солончака и скал, создающее фантастические отражения в воде. Это место словно создано для фотографов. Я снимал здесь на рассвете, чтобы поймать утренние туманы, которые добавляют мягкости и мистики". Даниил Коржонов

Фото: Даниил Кордан

Также путешественник посетил долину шаров Торыш. По его словам, там загадочные огромные каменные шары, разбросанные по степи. Их форма и происхождение – настоящий подарок для фотографа, ведь они выглядят, как артефакты из другого мира.

Фото: Даниил Кордан

"Сложностей в поездке было немного, но погода и логистика иногда требовали адаптации. Однако атмосфера этих мест и гостеприимство местных жителей компенсировали любые трудности. Казахстан оставил у меня самые теплые впечатления. Люди здесь невероятно искренние и открытые, а казахская кухня приятно удивила своими насыщенными вкусами. Особенно запомнился бешбармак и баурсаки. Уезжал я с чувством благодарности и вдохновения. Казахстан – это место, куда хочется вернуться, чтобы снова погрузиться в эту удивительную природу. Я надеюсь приехать сюда вновь, возможно, для нового проекта или фототура". Даниил Коржонов

Фото: Даниил Кордан

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Даниил Коржонов планирует в скором времени экспедицию в Антарктиду и Африку, а также он работает над книгой, которая объединит лучшие кадры его карьеры. Возможно, в него попадут и снимки, сделанные в Казахстане. Его мечта – продолжать вдохновлять людей через искусство фотографии и показывать им красоту нашей планеты.